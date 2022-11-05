﻿Şenol Güneş'ten Galatasaray derbisi sonrası flaş itiraf

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray'a 2-1 yenildikleri maçtan sonra açıklamalarda bulundu.

Güneş, şunları söyledi:

"Kazanmak ne kadar güzelse kaybetmek de o kadar üzücü. Fizik, teknik, taktik olarak eksiktik bugün. İkinci golü yiyene kadar olumlu gidiyorduk. Fizik olarak geride kaldık ve rakibe avantaj sağladı. Ben takımdan umutluyum. Daha iyi şeyler yapabiliriz.

Icardi'nin iki defa boş kalması doğru değil. Çok top kaybettik. Rakibin ev sahibi avantajı vardı. Son bölümde de zaten oyun oynanmadı.

Savunmada sıkıntılarımız var. Takımın bütün bir blok olarak gidip gelmesi gerekiyor. Oyunu rakip sahaya çıkardığımızda daha etkili olacağız. Oyundan düşmememiz gerekiyor. Rastgele uzaklaştırılan her topta rakip atağa çıktı."