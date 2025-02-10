Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı sözleri

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Şenol Güneş'ten Galatasaray'a Eren Elmalı sözleri

Trabzonspor Eyüpspor maçının ardından bordo mavili takımın teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalar yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Müsabakada kazanan taraf 1-0 ile bordo - mavililer oldu. Maçın ardından Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş konuştu.

EREN ELMALI TRANSFERİ

Güneş Eren Elmalı transferi konusunda "Galatasaray vadeyi uzattı. Anlaşma yapılıp vazgeçmek, vade yapmak doğru değil. Ben Eren Elmalı ile konuştum, bu takımın oyuncusudur." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş ayrıca "Depremle ilgili sanki ben istiyorum gibi bir algı yapıldı. Böyle saçma konuşanlar toplumda yer ediniyorsa, hiç konuşmamak lazım. İnsanlar taraflı olmak istiyorlar. Bugün futbol aşağı gittikçe yeni nesillerin maddi ve manevi kazancı olmayacak." dedi.

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