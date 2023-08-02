Şenol Güneş'ten Ghezzal ve Cenk Tosun açıklaması

Teknik direktör Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

''RAKİBİMİZ DE İYİ OYUNCULARA SAHİP''

"Tiran'da bulunmaktan dolayı mutluyuz. Hava güzel, sıcak denecek kadar güzel. Yeşillikleri doğayı gördük. Daha önce birçok defa Arnavutluk'a geldik. Bir müsabaka daha yapacağız. İlk maçı sahamızda oynayıp kazandık, avantajlı skorumuz var. O maça bakarak hareket etmeyeceğiz. Kendi oyunumuzu oynayıp elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Rakibimiz de iyi oyunculara sahip. Bizi ilk maçta zorladılar, bu maçta da zorlamalarını bekliyoruz."

''RAKİBİ ANALİZ ETTİK''

"Tiran takımı oynamaya çalışıyor, kontratak oynamayı hedefliyor. Tabii tanıdığımız oyuncular var. Türkiye'de oynayan oyuncular var; Abazaj gibi, kalecileri gibi. Bildiğimiz oyuncuları var. Rakibi analiz ettik. Takım oyununu iyi oynuyorlar. Arnavutluk'tan çok yetenekli oyuncular çıkıyor zaten. Biz de kendimizi iyi hissediyoruz. İlk maçta oyuna daha çok hakimdik. Rakibin oyun şeklini bilerek oynamaya çalışacağız. Stadyum çok güzel ama zemin biraz bozuk. Rakibimiz iyi, biz de iyi takımız. Güzel oyun istiyorum ama zemin olumsuz etkileyebilir."

''RAKİP HOCA İŞİNİ İYİ BİLİYOR''

"Takımdaki oyuncu kalitesine, gücüne göre takımını iyi oynatan bir hoca. Zaten birinci turu geçti. Biz iyi bir takımız ve bize göre iyi oynadı. Rakip hocaya söyleyecek bir şeyim yok, o işini iyi biliyor. Kabul etmek gerekir ki Beşiktaş güçlü bir takım, iyi oyuncuları var. Geçen sene rakibimiz averajla şampiyonluğu kaybetti. Hoca elinden gelen gayreti göstermiştir. Başarılar diliyorum kendisine."

''UMARIM HAFTA BAŞI İDMANA ÇIKARLAR''

"Analiz konusunda bize katkı yapmaya çalışan Eren arkadaşımız, kendine yeni bir yol çizmek istedi. Hayırlı olsun.

Ghezzal ve Cenk. Ghezzal'ın listede ismi vardı ama normal idmana pazartesi günü çıkacak gibi görünüyor, Cenk de öyle. İyiye gidiyorlar. Umarım hafta başı idmana çıkarlar. Rebic zaten listede yoktu. İdmanlara katılıyor. Bu şekilde kenarda kalan bazı oyuncularımız var. Bunların transferlere bağlı değişimleri olacaktır. Normal karşılamak lazım."

''KİMSEYİ DIŞLAMIYORUZ''

"Havamız iyi. Ghezzal çalışıyor, elinden gelen gayreti gösteriyor. Yurt dışı kampında da iyi çalıştı. Arkada hafif bir kanama oldu, 1 hafta 15 gün dediler. Onun tamamlanmasını bekliyoruz. Her futbolcuda olabilir. O yüzden çok transfer yapılıyor. Her oyuncunun yeri garanti olsa ve sene boyu oynasa kulüp de para harcamaz. Elimizdeki 3 forvetin hiçbiri yok elimizde; Ghezzal, Cenk, Rebic. Ghezzal iyi bir profesyonel. Bizim dışımızda bazı şeyler söyleniyor. Ghezzal bizim için değerli bir oyuncu. Değerli ve performansının hazır olmasına çalışıyoruz. İyi niyetle çalışıyor. Kimsenin dışladığı yok. Kimseyi dışlamıyoruz. Elimizdeki tüm oyuncuları değerlendireceğiz."

''HİÇBİR MAÇ OYNANMADAN KAZANILMIYOR''

"Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Bu bir tur maçı. İlk maçta zorlandık, zorlanabiliriz. Futbol böyle bir oyun, ihmale gelmiyor. Kendi oyunumuzu oynamaya çalışacağız. Rakibe hazır olacağız. Ne yapmak istediklerini biliyoruz. Planlarımız, hazırlıklarımız var ama hepsi sahada olacak. Oyuncularımın konsantrasyonlarından memnunum. Umarım güzel bir maç olur. Kazanıp dönmek istiyoruz. Aynı şey rakip için de geçerli, iyi oyuncuları var ve iyi oynuyorlar. Yarın bizim için zor bir maç olacak."

''YABANCILIK ÇEKMİYORUZ''

"Türkiye'de oynayan Arnavut oyuncular var, iyi olarak. Milli takım olarak Arnavutluk'a karşı da oynadık. Ismajli, Djimsiti, Cikalleshi var. Çok oyuncusu var Arnavutluk'un. Arnavutluk sadece futbolcu olarak değil insan olarak da İstanbul'da, Bursa'da, çok yerde var. Ben Bursaspor'da çalışırken Bursaspor'un başkanı da Arnavut'tu. İç içeyiz, yabancılık çekmiyoruz."