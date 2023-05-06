Şenol Güneş'ten hakem açıklaması: Herkes yorum yapıyor

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan Antalyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten hakem açıklaması: Herkes yorum yapıyor

Güneş, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, Antalyaspor'a ilk maçta 2 puan kaybettiklerini hatırlattı.

İşte Güneş'in açıklamaları;

"Antalyaspor iyi kapanıp orta sahada baskı yaptı. Biz de yavaş, temposuz oynadık. Top kayıplarımız vardı. Benim dönemimde ilk defa duran toptan gol yedik. Olumsuzluğa rağmen oyunu bırakmayan skoru tekrar lehine çeviren, kazanma anlayışını hayata geçiren bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum."

Kazanma arzusunun ilk yarıda kötü, ikinci yarıda ise iyi olduğuna dikkati çeken Güneş, bu anlamda mesafe almaları gerektiğini dile getirdi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın sıralamada üstlerinde olduğunu hatırlatan Güneş, "Biz kendi oyunumuzu oynayıp hep kazanmak istiyorum. Bu maçı kazanınca umudumuz var. Bu takımın gücü de umudu da var. Şampiyonluk başka bir dünya. Ona gitmek için daha olağanüstü çalışmamız lazım. Kendi dönemimizde puanları kaybetmeseydik bugün lider olabilirdik. Futbolda puan kayıpları var." dedi.

HAKEM AÇIKLAMASI
''Hakemle ilgili konuşmuyorum. Kırmızı kart, penaltı, değil, faul... Yanlış kararlar, doğru kararlar veriliyor. Herkes konuşuyor. Van'da da, Kayseri'de de, Trabzon'da da, Antalya'da da, her şehirde, herkes yorum yapıyor. Çok girmeyi doğru bulmuyorum. Yanlış kararlar, doğru kararlar bizde saklı kalsın.''

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