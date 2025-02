Şenol Güneş'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na uyarı

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında, Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, açıklamalar yaptı. Çaykur Rizespor'un iyi bir takım olduğunu belirten Güneş, "İyi de hocaları var. İyi futbol oynadılar. Son haftada ligde kazanmışlardı. Zor maçı, oyuncularımızın oyun disiplini, kazanma arzusu ve birlikte oynama iştahıyla kolay geçirdiler. Konsantrasyonları üst seviyedeydi. " dedi.

"HEM LİGDE HEM KUPADA YARIŞIYORUZ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının hem Türkiye Kupası'nda hem de ligdeki mücadelesine değinerek, "Trabzonspor sadece kupa da değil, ligde de yarışıyor. Geldiğimizden beri iki kulvar vardı ikisi de devam ediyor. Trabzonspor hep şampiyonluk yarışında olması gerekiyor. Ligdeki duruma bakarsak Galatasaray ve Fenerbahçe önde maalesef, diğer takımlar biz 3-4-5'lik için oynuyoruz. Benim dönemimde çok puanlar kaybettik, bundan dolayı rahatsızız.

Takım olmadan iyi futbol oynamadan puan almak zor. Alabilirdik olmadı diye, lig bitti diye bir şey yok. Dışarda maç kazanamamanın verdiği eksikliği giderdiğimizde zaten seri haline dönüşecek. Bizim eksikliğimizi de konuşacağız. Biz futbol oynayarak yukarlara gelmek istiyoruz. Şartlar ne olur ise olsun oyuncularımın duruma uyum sağlamaları lazım. Bugün oyuncularım bütün olumsuzluklara rağmen sahada iyiydiler" açıklamasında bulundu.



"SENİ KANDIRIYORLAR"

Şenol Güneş, kulübün açıklamalarıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Ben yine bir şey söylemeyeyim. Geçen hafta beni dolmuşa getirdiniz. Bana soru sordunuz ve TFF Başkanı'mı üzdüm. Sayın Hacıosmanoğlu'nu üzmek istemiyorum. Bana not attı. Ben ona not atmak istemedim ama söylüyorum. Seni kandırıyorlar. Seni kandırıyorlar dikkat et. Camialarda bir taraf olma, sen tarafsızsın. Hepsinin üstündesin. Federasyon Başkanlığı önemli bir yer. Sen düzgün bir adamsın, delikanlı adamsın. Etrafındakiler sana yanlış beyanat verdirtiyorlar. İlk düğmeyi sana yanlış bağlatıyorlar. Alttaki düğmeyle seni dövüştürüyorlar. Bunları bir futbol adamı olarak söylüyorum. Hiçbir şey değişmiyor.

Bizim oyun düzenimizi bozmak için her şeyi yapıyorlar. İnsan sinirleniyor. Ben başkana üzülüyorum. Ben bu maçta kazanmışım, ben niye hakemleri konuşayım. Hakemlerin kötü niyeti yok ama yanlış yaparlarsa da aynı yere gelmiş oluruz. Hazinenin kapısına bekçi koyuyorsunuz. Dürüst adam ama hazine çalınıyor. Sahtekar koyuyorsunuz. Yine çalınıyor. Ben hazineyi korumak istiyorum. Bana ne kapıda kimin olduğu... Elimizdeki bu sermaye gidiyor. İlgisizlik, güvensizlik artıyor. Aynı şeyler devam ediyorsa duvara toslamamız doğrudur. Yönetimin ifadesine katılıyorum."