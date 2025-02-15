Şenol Güneş'ten itiraf "O takımlarla yarışmak mümkün değil"

Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş’a 2-1 mağlup oldu. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Puan farkını eritebilmek için sahaya kazanmak için çıktıklarını belirterek sözlerine başlayan Güneş, "Geldiğimizde çok puan farkı vardı aramızda. Arayı kapatmak için kazanmak zorundaydık. Bu istekle sahaya çıktık ama oyun başında Beşiktaş daha baskın oynadı. Sonra dengeledik, golü bulduktan sora kontrol bize geçtik. Duran toptan net pozisyonu kaçırınca devreye 2-0 yerine 1-0 girdik. İkinci yarıya da kötü başladık.

Yediğimiz ilk gole rakip tamamen boştu. İkinci golde yine yerleşik savunmada atılan top sonrası oyuncuya çarpan top gol oldu. Gol bulma oranı açısından rakipten artımız var. Hücum varyasyonu fazla olmasa bile basit op kayıpları ve yerleşik savunmada rakibe uzak olduğumuz için rakip bunu kulandı ve kaybettik. Üzgünüz, denk bir maçtı. Maçın hakkı berberlikti. Ama 2-1 yakalayan ve onu iyi kullanan Beşiktaş’tı. Bizim de pozisyonumuz var ama daha çok pozisyon bulmalıydık" ifadelerini kullandı.

"İKİ CAMİA DA BENİM İÇİN ÖNEMLİ"

Şenol Güneş, eski takımı Beşiktaş’a karşı Dolmabahçe’ye rakip olarak çıkmanın nasıl hissettirdiğiyle alakalı da, "Trabzon stadının açılışına da ilk Beşiktaş’la gitmiştim. Futbolda bunlar olabilir. İki camia da benim için önemli. Kendi şehrimde kendi takımımın başındayım. İşimi aynı düzgünlükte yapmaya çalışıyorum. Diğer söylemler de beni ilgilendirmiyor" cümlelerine yer verdi.

"DEPLASMANDA KAYBETMEYİ ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ"

72 yaşındaki teknik adam, deplasmanda kazanamama durumunu düzeltmek istediklerini de aktardı. Güneş, "Bizim için bir bağışıklık gibi oldu. Takımı oturtmaya çalışıyoruz. Oyun sistemini geliştirirken kazanmak için de oynamaya çalışıyoruz. Bu kadar kaybetmeye üzülüyoruz. Kazanabileceğimiz maçlardaki bireysel hatalar daha fazla. Deplasmandaki kaybetmeyi biz de çözmeye çalışıyoruz. Üst üste mağlubiyetleri görünce aynı şeyleri söyleyebiliriz. Özellikle ilk devrenin ilk bölümlerinde kolay maçlar verdik. Kazanırken zor kazanıyoruz, kaybederken kolay kaybediyoruz" dedi.

"BASKILAR HAKEMLERİ DÜZELTEMEZ"

Hakem performanslarıyla alakalı gelen bir soruyu ise bordo-mavili takımın teknik direktörü, şöyle cevaplandırdı: "Hakemler ilgili konuşmak istemiyorum. Çocuklarımız yeni hayata başladı. Hakemlerimiz önce bir öğrensin. Genç hakemlerin zamanla sistemi öğreneceğini düşünüyorum. VAR da buna geliyor. Bu kadar baskıcı ve baskıdan etkilenen hakemler varken bu düzelmez. Hakem hataları lehimizeyse sorun yok, aleyhimizeyse o zaman sorun var demektir. Hakemler, 1. Lig’de eğitim görmesi gerekirken, şimdi Süper Lig’de görev alıyor. Bu yıl hakemler konusunda çok çektim. Bu maç özelinde söylemiyorum ama orada sustuğumuz yerde burada genelleme konuşuyorum. Hakemler konusunda 3-4 sene beklemekte fayda var. O sürede de şampiyonluğa giden takımların baskısı devam edecek. Sistem böyle kuruldu, böyle de devam edecek."

"GALATASARAY VE FENERBAHÇE'YE YAKLAŞMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Şenol Güneş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfere büyük paralar harcadığını, kendilerinin ise bu rakamlara yaklaşmalarının mümkün olmadığını aktardı. Güneş, "Şampiyonluk sonrası bir dönem kriz geçirilir. Beklentiler büyür, rakamlar büyür, işleyiş değişir. Biz de bunu yaşıyoruz. Yepyeni bir kadro yapıyoruz. Beşiktaş da kısmen bunu yapıyor. Ama rakamlar çok yüksek. Biz bu rakamları harcayamayız. Bu ekonomiyle bunun gitmesi mümkün değil. Fenerbahçe, Galatasaray’ın transfer zenginliği fazla. Türk futbolunda bazı kulüpler kapanma noktasına geliyor, zenginler daha zengin oluyor. Şu aşamada Galatasaray ve Fenerbahçe avantajlı.

Rakipler büyük para harcayıp yeni oyuncular alıyorlarsa takdir etmek gerekiyor. Zengin ve güçlü takımların başarılı olma şansı var. Biz de transferler yaptık, büyük paralar harcadık diyoruz. Ama bazı kulüpler bir oyuncuya 2-3 kat fazla para veriyor. Bizim maaş skalasını da aşağı çekmemiz lazım. Kendi bütçemizi ayarlayarak yarışabileceğimizi düşünüyorum. Sabırlı olmak zorundayız. Bir anda savurgan olursanız çökersiniz. Biz Trabzonspor olarak şampiyonluk yarışında olacağımızı düşünüyoruz. Şu anda takım yapma konusunda mesafe aldığımızı da düşünüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.