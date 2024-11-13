Şenol Güneş’ten net mesaj: Takıma katkı sağlamayan herkes gidebilir

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş basın toplantısında açıklamalar yaptı. Güneş, mevcut durumda transfer yapmalarının mümkün olmadığının altını çizerek oyunculara net mesaj verdi. Güneş, takıma katkı vermeyen herkesin gönderilebileceğinin altını çizdi.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük harcamalar yapamayacaklarını vurgulayan Güneş, “Ses getiren, herkesin gurur duyacağı bir Trabzonspor yaratacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın” ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Beklentilerimize ulaşamadık. Moral bozukluğu ve özgüven problemi devam ediyor. En büyük problemlerden biri bu. İstikrarlı gitmiyoruz."

"Bize yakışan bir oyun değil ama pest etmeden çalışacağız. Geniş bir kadromuz var. Tespit olarak bunu paylaşmak isterim. Geniş kadro başarıyı ve rekabeti getirmedi. Haklı olarak tartışmalar da var. Defansta Pedro, Savic, Denswil ve Eren ilk düşündüğüm oyunculardı. İlk geldiğim maçta Savic sakatlandı ve sonrasında Denswil sakatlık yaşadı.



Devre arasına kadar transfer yapma ve gönderme şansımız yok. Burada olmak istemeyen varsa düşünürüz.

Takıma katkı yapamayacağını düşündüğümüz herkes gidebilir. Oynayanlar da gidebilir. Şu anda sadece bu 4 arkadaşımız kadro dışı kaldı.

"HERKESİN GURUR DUYACAĞI BİR TRABZONSPOR YARATACAĞIZ"

"Takımın sorumlusu benim. Yönetimsel bir sorunumuz yok. Keşke bugün sonuçlar iyi olsaydı bu toplantıyı yapsaydık. Dün kendisiyle de görüştüm. Kadro dışı kalanları değerlendirdik. Trabzonspor'da herkes gidip gelebilir asıl olan Trabzonspor'u başarılı kılmak ve yaratmaktır. Bugün Trabzonspor'un daha sakin kalmaya, geleceğini kurtarmak için adımlar atmaya ihtiyacı var. Eldeki kadroumuz da belli. Hedefi yöneterek, sonuçlardan bağımsız, kendi Futbol kimliğiyle oynaması lazım. Her maç kaybedildiğinde üzülürsünüz ama umutlu olun. Taraftarlara o umudu da biz vereceğiz sahadaki oyunla. Trabzonspor geçmişte de sorunlar yaşadı ama bunları aştı, yine aşacaktır. Kulübü, camianın, taraftarının olumsuzluğunun en aza indirilmesi gerekir. Ses getiren, herkesin gurur duyacağı bir Trabzonspor yaratacağız, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kara bulutları dağıtacağız, fırtınayı yeniden estireceğiz, güneşli günleri yeniden göreceğiz. Bunlar tabii ki zaman alacaktır.

Biz hiçbir zaman Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın yaptığı harcamaları yapamayız. Son yıllarda yapılanı akılla izah etmek mümkün değil. O yüzden başkanı ve yönetimi takdir ediyorum, alınan şampiyonluğu da kutluyorum."