Şenol Güneş’ten olay sözler: Ayak oyunlarını biliyorum, bekleyin

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş düzenlediği basın toplantısında açıklamalar yaptı. Tecrübeli teknik adam, antrenmanlarda yaptıkları çalışmaları sahada uygulamadıklarına dikkat çekti.

Takımın sorununun özgüven olduğunun altını çizen Güneş, transfer yapmayı düşündüklerini söyledi. Güneş, “Şartlar ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız” dedi.

Şenol Güneş’in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Trabzonspor'da camia bulunduğu yerden memnun değil. Kimi ne kadar etkiliyor bilmiyorum ama gördüğüm bu. Başkan, takımdaki tüm yetkiyi ve sorumluluğu bana verdi. Bulunduğumuz durumdan sorumlu benim. Başarı için en büyük kararları alacak benim. Şeffaf olarak her şeyi paylaşacağım. Eleştiriler normal ama en üst seviyede olduğu dönemi yaşıyoruz. Beklemediğimiz sonuçlar aldık. Oyun, hayallerimizin gerisinde kaldı. Bu durumu düzeltmeliyiz."

"TAKIMIN SORUNU ÖZ GÜVEN"

"Yetenekli oyuncularımız var ama taraftarımızın desteğiyle sonuçlara ulaşacağız. İyi takım olduğumuzu gösteremiyoruz. Bunun nedenlerini ve yapacaklarımızı paylaşacağım. Takımın moral ve öz güven sorunu var. Hatta yanlış tespitler var. Bireysel ve takım olarak iyi olmalıyız. Organizasyonu ben yapacağım ama katılım sağlayacak oyuncularımız. Birbirimizi belki üzeceğimiz anlar da olacak ama düzeleceğiz. Takımın oyun ve uyum sorunu var. Bazı oyuncular tecrübeli ama beklediğimizin altında. Belki algılamada sorun var."

"Oyuncularla bugün hiç yapmadığım kadar uzun bir toplantı yaptım. Teslim olmayacağız, pes etmeyeceğiz. Susmayı ve konuşacağımız anları bilmiyoruz. Bazen içimize atıyoruz, bu çözüm getirmez. Herkes konuşmalı ama saygısızlık olmadan! Neyi gizliyoruz? Hakaret olmadıktan sonra eleştiri bize katkı yapar."



"TRANSFER YAPMAYI DÜŞÜNÜYORUZ"

"Başkan her gün arıyor. Üzülüyor, morali bozuluyor. Çok şey yapmaya çalışıyor. Şu anda yapacak bir şey yok. Transfer bazen çözümdür ama fazlalık transferler de sorun olur. Burada da eleştiriler olacak. Oyuncu alalım ya da almayalım, bizim oyunumuz iyi olacak. Devre arasında transfer yapmayı düşünüyoruz."

"HAKEM MAZERET DEĞİL"

"Trabzonspor'u kendi haline bıraksanız bile bu sonuçları almaması gerekiyordu. Şartlar ne olursa olsun kendi oyunumuzu oynayacağız. Hakemi mazeret etmeyeceğiz. Rakiplerle de boğuşmayacağız. İşe önce kendimizden başlayacağız. Bu takımı başarıya ulaştırmaktan başka çaremiz yok. Bunu yapacağım! Ne olursa olsun değişecek! Çok sıkıntı çekeceğim ama bunu ben üstleneceğim."



"Puan olarak durumumuza bakmıyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Devreye kadar tekli rakamlardaki puan farkını önemsemiyorum. Yarışta olur muyuz, olmaz mıyız tereddüdüne düşüyoruz şu an. Üste bakıyoruz yokuz! Çok kötü bir görüntü! Trabzonspor aşağıları kabul edemez, mümkün değil!"

“AYAK OYUNLARINI BİLİYORUM”

"Futbol ayakla oynanan oyun. Sahada ayakla oynan oyunu düzeltelim, diğer ayak oyunlarına geliriz. Hiçbir şey değişmedi. Ayak oyunlarını biliyorum. Bekleyin... Gündemde var, biliyoruz. Allah bize o yanlışları yaptırmasın. Yanlış yapanlara cevap vermenin yeri ve zamanı var. Bu da yerinde ve zamanında olacak. Şu an bizim konuşacak durumumuz yok. Hakem golü verdi vermedi... Neden konuşayım. 5 tane, 10 tane pozisyona gir o vermezse ben yine onu konuşacağım.''

''KİMİN YAPTIĞINI BİLİYORUM''

''Maçları kazandığı halde şikayetleri arşa çıkaran arkadaşlarımız var. Şikayetler o kadar fazla ki... O bir taktik olarak yapılıyor, buna izin veren bir ortam var. Türkiye'de kim haklı, kim haksız bazen karışıyor. Onlara beni şimdi sokmayın. Buna bir süre ihtiyacım var. Olumsuzluktan ben de etkileniyorum ve o duruma düşmek istemiyorum. Kendi performansımı düşürmek istemiyorum. Benim hırsım camiaya yansıyacak. Ondan sonra bakalım bizi kim durduracak! Kimin yaptığını biliyorum. Ağır konuşmasını da biliriz, ona gerek yok! O sonraki iş!"