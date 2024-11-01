Şenol Güneş’ten Ozan Tufan’a özel görev

Kaynak: Fanatik
Şenol Güneş’ten Ozan Tufan’a özel görev

Trabzonspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor. Teknik Direktör Şenol Güneş’in zorlu maçta Ozan Tufan’a özel görev vermesi bekleniyor.

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. Haftasında kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Pazar günü oynanacak dev maç için takımını galibiyet parolası ile hazırlıyor.

Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe maçında Ozan Tufan’a özel görev vereceği öğrenildi. Güneş’in 29 yaşındaki oyuncuya 10 numara pozisyonunda görev vermesi bekleniyor.

Fanatik’te yer alan habere göre Ozan Tufan, bordo mavili forma ile daha önce UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Rapid Wien maçında da bu pozisyonda forma giymişti.

Ozan Tufan'ın yanı sıra Muhammed Cham, Enis Bardhi ve Cihan Çanak gibi diğer 10 numara adayları da Şenol Güneş'in kadro planında yer alıyor.

Son Haberler
İBB yol bakım aracının 8 araca çarptı: 3 kişi yaralandı
İBB yol bakım aracının 8 araca çarptı: 3 kişi yaralandı
Adalet onlara güzel! Eski Kızılay Başkanı’nın kızı Zehra Kınık artık karakola gidip imza bile atmayacak...
Adalet onlara güzel! Eski Kızılay Başkanı’nın kızı Zehra Kınık artık karakola gidip imza bile atmayacak...
Ekmek fırınına döner bıçağıyla soyguna girdi: 3 kişiyi yaraladı! Polis vurarak yakaladı
Ekmek fırınına döner bıçağıyla soyguna girdi: 3 kişiyi yaraladı! Polis vurarak yakaladı
Seyahatte sağlığı koruma yolları! Tehlikeli hastalıklara dikkat! Uzmanlar uyardı
Seyahatte sağlığı koruma yolları! Tehlikeli hastalıklara dikkat! Uzmanlar uyardı
Gaziantep’te 11 milyonluk sahte ayakkabı vurgunu: 4 bin 704 adet ele geçirildi
Binlerce sahte ayakkabı ele geçirildi! Piyasaya sürmeye hazır...