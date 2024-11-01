Şenol Güneş’ten Ozan Tufan’a özel görev

Trabzonspor, Süper Lig’in 11. Haftasında kendi sahasında Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Teknik Direktör Şenol Güneş, Pazar günü oynanacak dev maç için takımını galibiyet parolası ile hazırlıyor.

Tecrübeli teknik adamın Fenerbahçe maçında Ozan Tufan’a özel görev vereceği öğrenildi. Güneş’in 29 yaşındaki oyuncuya 10 numara pozisyonunda görev vermesi bekleniyor.

Fanatik’te yer alan habere göre Ozan Tufan, bordo mavili forma ile daha önce UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda oynanan Rapid Wien maçında da bu pozisyonda forma giymişti.

Ozan Tufan'ın yanı sıra Muhammed Cham, Enis Bardhi ve Cihan Çanak gibi diğer 10 numara adayları da Şenol Güneş'in kadro planında yer alıyor.