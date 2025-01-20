Şenol Güneş'ten penaltı yorumu "Bazı şeyleri yaralamamak gerekiyor"

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Trabzonspor, sahasında Sivasspor’u 4-0 mağlup etti. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın toplantısında yaptığı açıklamada ikinci yarının ilk maçını oynadıklarını belirterek, "Bugün kazanmaya ihtiyacımız vardı. Bulunduğumuz yer bizleri rahatsız ediyor. Gol yemeden goller atmak sevindirici. Hep birlikte mutlu olduk.

Ancak kazandığımızda da çıkarmamız gereken dersler var. Oyun kalitemiz her geçen hafta iyiye gidiyor. Yukarıya doğru bir ivme yakaladık. Bu haftayı geçip Kayseri ve kupa maçı sonrası Eyüpspor ile karşılaşacağız. Bu 3 maçtan da kazanarak çıkmak istiyoruz. Takıma izin verdim. Sonra toparlanıp yeniden bir başlangıç yapmak istiyoruz" dedi.

PENALTI YORUMU

Simon Banza’nın kaçırdığı penaltı ve öncesinde yaşananlara da değinen Güneş, "Penaltı pozisyonunda bazı şeyleri yaralamamak gerekiyor. Bu tür maçlarda bu şekilde davranmak doğru değil. Uğurcan oraya gitmek zorundaydı çünkü taraftar çağırdı. Ancak duygularımızın aklımızın önüne geçmemesi gerekiyor. Banza kaçırdı, atamadı. Uğurcan Çakır da kaçırabilirdi. Penaltıyı iyi vurabilirdi ama yeri değildi" ifadelerini kullandı.

TRANSFER KONUSU

Güneş, 1-2 oyuncu ile anlaştıklarını belirtmesi üzerine gelen Danylo Sikan sorusuna, "Bana isim söylemediler size söylemişlerse bilmiyorum" cevabını verdi.