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Portekiz maçında sakatlanmıştı: Şenol Güneş'ten Saiss mesajı

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, Portekiz maçında sakatlanan Faslı Saiss hakkında mesaj yayınladı.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 23:09
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Şenol Güneş'ten Saiss mesajı. Portekiz maçında sakatlanmıştı

Portekiz maçında sakatlanmıştı: Şenol Güneş'ten Saiss mesajı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss'le ilgili bir mesaj verdi.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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