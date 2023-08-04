Şenol Güneş'ten şiddet açıklaması: Kim yaparsa yapsın doğru değil

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ikinci maçında Tirana'yı toplam skorda 5-1 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'ten şiddet açıklaması: Kim yaparsa yapsın doğru değil

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Tirana'yı deplasmanda da mağlup etti.

Bu sonuçla birlikte 3. ön eleme turuna yükselen Beşiktaş, Neftçi Bakü ile eşleşti.

Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

-Sanıyorum Avrupa Konferans Ligi finali de burada oynandı. Bu kadar kısa sürede bu kadar olumsuz bir zeminin olması doğru değil. Sert bir zemindi. Zannediyorum bu maçtan sonra da zemin değişecek. Böyle bir stadyuma daha güzel bir zemin yakışır. Amartey geç geldi, idmansızdı. Belki daha kısa süre oynatabilirdik ama Necip sakatlandı. Amartey, gayet uyumlu oynadı. Kendisini tebrik ediyorum.

-Bizim dostluğumuz bozulmaz. Sahada şiddet görmek istemeyiz. Arnavutluk ile iyi ilişkilerimiz var. Bu görüntüler, olmadı. Kim yaparsa yapsın doğru değil. Bunu gündem yapmamalıyız. Bunlara prim vermemeliyiz. Taraftarlar takımlarına tezahürat ile destek olur, bu kötü görüntüler sadece zarar verir.

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