Şenol Güneş'ten taraftarı heyecanlandıracak Talisca itirafı: Onunla görüştüm

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, eski futbolcusu Anderson Talisca hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

Şenol Güneş'ten taraftarı heyecanlandıracak Talisca itirafı: Onunla görüştüm

Beşiktaş'ta gündemde transfer yer alıyor. Siyah-beyazlıların hedefindeki Anderson Talisca ve Alex Oxlade-Chamberlain hakkında Şenol Güneş'ten yapılan basın toplantısında çarpıcı açıklamalar geldi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

-İlk resmi maçlarımızı oynadık. Neftçi Bakü ile devam edeceğiz. Rakibimiz teknik, iyi bir takım. Futbol adına hem bizim için hem onlar için iyi olacak. Renk olarak renktaşız. Güzel bir sahaları vardı. Tirana maçına göre daha iyi bir saha olacağını düşünüyoruz. Daha heyecanlı futbolseverler göreceğiz. Bizim onlara, onların bize yabancılığı yok. Bu turu geçmek istiyoruz. Takım da ona göre hazırlanıyor. Ante Rebic bireysel çalışmalarda olumlu. Takım idmanı yapmadığı için sıkıntısı var. Bizimle çalışmalara katıldı. Kuvvet olarak eksiği vardı. Maç performansı tam hazır değil. Bu maçta sonradan koymak daha doğru olabilir. Ama onun kararını 2 gün sonra vereceğim. İyi çalışıyor.

-Talisca ile görüntülü konuştum. Çok özlediğini ve gelmek istediğini söyledi ama fiyat 10 milyon eurodan aşağı değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevkiyi alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız. Talisca 'Orta yol bulalım, gelmek istiyorum' dedi. Ama istemek başka, gerçekler başka bir şey.

-Oyuncular hep konuşuluyor. Bizim gizli bir şeyimiz yok. Benim de haberim vardı. Chamberlain ile ben de görüştüm. 3-4 günden fazla oldu. Ondan sonraki görüşmeleri bilmiyorum. Başka görüşmeler de var. Sosyal medyayı bazı arkadaşların sayesinde takip ediyorum, orayı doldururken, bizi boşaltıyorsunuz. Transfer yapmamışsak, eksik yapmışsak yapanları konuşun. Biz de öğrenelim, nasıl yapmışlar, kaça almışlar.

-Bakhtiyor Zaynutdinov sol açık, sol bek, orta saha, stoper oynayabilir. Çok ideal bir oyuncu.

-Cenk Tosun burada, bizimle birlikte çalışıyor. Ağır bir sakatlık oldu. Durumu iyi. Perşembe o da zor görünüyor. Yetişse bile risk olabilir. İkinci maç ve lig için bakacağız. Belki o zaman oynama şansı daha fazla olur. Testleri iyi. Rachid Ghezzal ile ilgili devam ediyor. Bireysel koşulara başlıyor. Cenk uzun süredir çalışıyordu. Ghezzal'ın da haftaya idmana çıkmasını bekliyoruz.

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