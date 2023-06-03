Şenol Güneş'ten TFF'ye gönderme: Havuza kir attık

Basın mensuplarına konuşan Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

"Oyun olarak iki takım da açık oynadı. Zaman geçirmeden, oyun olarak ne yapabileceğini düşündü iki takım. Hak ettiğimiz bir maçtı. Oyuncularımı tebrik ederim. Kasımpaşa'ya gelecek yıl için başarılar dilerim. Kemal Özdeş ile iyi işler yapacaklarını düşünüyorum."

TFF'YE GÖNDERME

Şenol Güneş, 'Bu lig hukuk dışı' açıklamasının ardından PFDK'dan 100 bin TL para cezası almıştı.

TFF'yi eleştiren Şenol Güneş, "Kamuoyunda takdirler, eleştiriler, aşırı övgüler var. TFF'de Genel Kurul üyesiyim ve Beşiktaş'ın teknik direktörüyüm. Ne kadar fikrimi söyleyebileceğimi bilmiyorum, onlardan öğreneceğim. Anladığım kadarıyla havuza kir attık! Neleri konuşacağımı bilmiyorum. TFF'de kongre olacak. Ayrıldıktan sonra konuşma hakkınız da olmuyor. Şimdi konuşma hakkım da doğdu! Şimdi susmayı ve düşünerek konuşmayı daha doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.