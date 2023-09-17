Şenol Güneş'ten flaş itiraf

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde;

''KAZANMAYI HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MAÇTI''

"Oyunla ilgili, düşündüğümüzün altında oynadık. Yavaş bir oyun vardı. 2. gol şanssızlık. Rakibi daha dirençli hale getirdi. Kazanmayı hak etmediğimiz bir maçtı. Rakip de goller bulunca daha dirençli oynadı. Üzgünüz. Maç içerisinde duygu kırılmaları oluyor. Hak ettiğimiz bir mağlubiyet oldu bizim için."

''BEKLEDİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ''

"Oyun olarak yavaş oyun içerisinde beklenmeyen bir şekilde goller yedik. Yediğimiz goller benzer. O tip golleri yememek gerekiyor. Goller, oyunun akışını değiştirdi. Oyunumuz kendi oyunumuzun altındaydı. Goller de gelince, rakip de kendi sahasında oynayınca avantaj olarak kullandı. Milli takım sonrası hep deplasmanda gidiyoruz. Perşembe, cuma gelen oyuncu var. Takım olarak herkes kendi durumunun altında kaldı. Beklediğimiz bir şey değildi. Bugün oyunun başından itibaren seçtiğim oyuncular takım olarak kendi oyunlarının altında oynadılar. Başta sakin göründüler ama yavaş oynadılar. Bu yüzden de kaybettik."

"Milli aradan sonra Galatasaray deplasmanına gideceğiz. Yine milli aradan sonra Samsunspor deplasmanına gideceğiz."

TFF'YE SİTEM: İDMANI BIRAKTIK BUNDAN SONRA

"Herhalde Avrupa'ya girdikten sonra her türlü karar verme hakları var. İdmanı bıraktık bundan sonra! Sürekli seyahat! Başka türlü çözüm bulamayız. Şikayet etmeye gerek yok, alınan karar bu. Daha önce niye maç ertelediler? Biz bunu istemedik ki! Sen karar veriyorsun! Şimdi de 'Değiştirdik' diyorlar."

''NEDEN BASKI OLUŞTURSUN''

Kendisine sorulan ''Ahmet Nur Çebi'nin 'Biz şampiyon olacağız' sözleri üzerinizde baskı yarattı mı? sorusuna Güneş, "Şampiyonluk yarışında biz varız! Neden üzerimizde baskı oluştursun?" cevabını verdi.

''TRABZONSPOR SERT OYNADI, CEVAP VEREMEDİK''

"Trabzonspor sert oynadı, biz cevap veremedik. Madem o sert oynuyor, sen de sert oynayacaksın."