Şenol Güneş'ten transfer açıklaması. Onana'nın geleceği hakkında konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ikinci maçında Dinamo Kiev mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

Güneş, yeni transfer Onana'nın geleceği hakkında da konuştu.

İşte Şenol Güneş'i açıklamaları;

-Konferans Ligi'nde gruplara kalmak için ikinci maçı oynayacağız. Avantajlı bir skorla sahaya çıkıyoruz. İlk maçtaki oyun birbirimizi tanımaya imkan verdi. Bütün amacımız turu geçmek. Oyuncular da iyi çalıştı. Çalışmamızın karşılığını almak istiyoruz.



-Elimizdeki oyunculardan maça göre 11 çıkarmaya çalışıyoruz. Sezon başında bizimle çalışan ve belli bir aşama kaydeden oyuncuların ön planda olduğu bir dönem geçirmeye çalıştık. Şu aşamada mümkün olduğunca hazır oyuncularla devam etmek istiyoruz. Amartey ve Masuaku yok. O mevkiler için sıkıntımız olacak ama daha önce orada oynayan oyuncular var. Onlar da elinden gelen gayreti gösterecektir. Görev alacak tüm oyuncular elinden geleni yapacaktır.



-Kariyerlerine hiçbir söyleyemeyeceğimiz takımlarında oynamayan oyuncular var. Rebic var, Chamberlain var. Rashica da geçen sezon oynadı ama bu sene takım idmanlarına katılmadı. Takımla birlikte olan oyuncular Onana ve Bakhtiyor da yeni yeni uyum sağlamaya çalışıyor. Bunlar yaşanacak. Her zaman için geçerli. Sakatlıktan gelen oyuncular var. Bunları yaparken kayıpsız gitmeye çalıştık. Pendikspor maçı dışında kaybımız olmadı.



-Dışımızda her şey konuşuluyor. Hepsine cevap vermek istemiyorum. Onana transfer edilen bir oyuncu, bizim oyuncu. Sahaya çıktığında elinden geleni yapacağını düşünüyorum. Şu anda gitmesi gibi bir durum yok.



-Müsabakaya hazırlanıyoruz şu anda. Bütün oyuncularımızın düşüncesi de o. Transfere vereceğim cevabın bir anlamı olmayacak. O yüzden ben onlara girmek istemiyorum. Şu anda giden bir oyuncu yok. Gitmesi gereken bir oyuncu olduğu zaman söylüyoruz zaten.



-Federasyon bu kararı alırken takımları ve kendisini düşünerek almıştır. Alınan tüm kararlara uyarız. Yanlış olduğunda eleştiririz. Doğru olduğunda takdir ederiz. Bu kararı federasyonun isteği ile ortaya çıktı. Şu anda olumlu olarak ortaya çıktı. Bütün takımlarımız iddialı. O da güzel bir şey.