Şenol Güneş'ten transfer sinyali. Kimlerin ayrılacağını açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş, Neftçi Bakü ile rövanş maçını evinde oynadı. Maçı 2-1 kazanan Beşiktaş, turu toplamda 5-2'lik skorla kazandı.

Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş mücadele sonrasında, maçı ve play-off turundaki rakipleri Dinamo Kiev'i değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

-Geçmişte ne yaptığımız önemli değil, geleceğe bakacağız. Bugün maça baktığınızda, ilk yarıda geçen maç çok olumluyduk. Bu sefer de iyi başladık ama hücumda çok etkili olamadık. Daha fazla pozisyon yakalayabilirdik. Rakibin çıktığı pozisyonda gol yemek bizim için eksiydi. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Maçı kazandık. Seyircinin desteği, oyuncuların isteği önemli.

-Lucescu Türk futbolunu iyi tanıyan, değerli bir teknik adam. Başarılı bir şekilde Dinamo Kiev'in başında. Onu da tebrik ediyorum turu geçtiler. Baktığınızda rakip olduğumuz için zor bir maç oynayacağız. Bizi tanıyorlar, iyi bir takımları var. Gruplara kalmak istiyoruz. Adana Demirspor, Galatasaray tur atladı. Fenerbahçe maçı olaylı olmuş, şimdi öğrendim. Onların da tur atlayacağını düşünüyorum. Bütün Türk takımlarını tebrik ediyorum.

-Rashica ve Chamberlain bugün antrenmana katıldı. Durumlarına bakacağız. Ona göre bu hafta veya gelecek haftaya değerlendireceğiz. Cenk de aynı şekilde.

-Geriye de düşebiliriz. Başlangıç olarak iyiydik. Baskılı oynamak iyiydi. Karşılığı olarak hücumda daha fazla pozisyon üretmeliydik. Rakibin ilk çıkışında gol yememeliydik. Kalite farkı ortaya çıkıyor.

-Muleka’nın kaçırdığı gol var. Daha zorunda ise golü attı. Benim için önemli olan yeteneklerini, fizik gücünü sahada doğru kullanması. Muleka ikinci yarıda iyiydi.

-Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur

-Kulüplerin yürüyebilmesi için ekonomik olarak iyi kararlar alıp, uygulanabilmesi gerekir. Maaşlar ödenmezse camiaların işi zor olur. Bu dengeler bozulduğu zaman Futbol oynanmaz. ‘Bana oyuncu ekonomik sorunla gelmesin, gerisi bende’ diyorum hep. Ekonomik sıkıntılar da var ama herkes para dağıtıyor gibi Arap ülkelerinin de etkisi var.

-Sayısal bir sıkıntımız var stoperde. Kadroda alternatif olarak Montero vardı. Zaten Montero ve Hasic ile ilgili konuştum. Kalsa da sayısal olarak sıkıntımız olacak. Bunları da açık açık konuştum. Yerli ve yabancı oyuncu almak zorundayız. Stoperde bir eksiğimiz var.