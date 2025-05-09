Sentetik yine can aldı: 33 yaşında evinde ölü bulundu

Çek Cumhuriyeti’nin başkenti Prag’da, Smíchov bölgesindeki Na Neklance caddesinde, çarşamba sabahı 33 yaşındaki bir adam ölü bulundu. Polis, adamın ölümünün, yalnızca iki gün önce uyarısı yapılan tehlikeli sentetik opioidlere olduğunu söylüyor.

Polis sözcüsü Jan Daněk, yaptığı açıklamada, "Evde yapılan inceleme sonrasında, adamın uyuşturucu madde kullanarak hayatını kaybettiği sonucuna varıldı" dedi. Yetkililer, özellikle sentetik türevlerinin son derece güçlü olduğunu ve bu maddelerle küçük bir dozun bile ölümle sonuçlanabileceğini belirtti.

Çek Cumhuriyeti Ulusal Uyuşturucu Merkezi (NPC) ise bu tür maddelerle ilgili olarak son birkaç gün içinde iki ölüm ve bir ağır zehirlenme vakası kaydettiklerini duyurdu. Uyarılar, son dönemde artan uyuşturucu ölümlerine karşı daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

Ayrıca, geçtiğimiz günlerde polis, Polonya’dan ithal edilen ve içeriside pseudoefedrin içeren ilaçlarla pervitin üreten bir suç çetesini çökertti. Çetenin ürettiği 13 kilogramdan fazla pervitin ele geçirildi ve üç yabancı uyruklu kişi, 18 yıl hapis cezası riskiyle suçlandı.

Son günlerde artan uyuşturucu ölümleri ve zehirlenmeler, toplumda endişe yaratırken, yetkililer halkı daha dikkatli olmaya çağırıyor.