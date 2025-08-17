Şentürk, Yargıtay Başsavcılığı görevinde 1 yılı geride bıraktı

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu, 35 yıllık ceza hukukçusu Şentürk, 57 yaşında, Yargıtay da binlerce ceza davasında tetkik hakimi olarak görüş bildirip, hüküm kurulmasını sağladı. Sonra Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı oldu. Türkiye'nin konuştuğu önemli dava dosyalarında hüküm verdi. Yargıtay da binlerce ceza davası için duruşmalara açtı. Tarafları ve savunma yapan avukatlarını dinledi. 04.06.2024 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca gösterilen adaylar arasında T.C Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Başsavcılıkta 1. yılını dolduran Şentürk 3 yıl daha bu görevi yapacak.

YARGITAY 3. CEZA DAİRESİ HANGİ DAVALARA, SUÇLARA BAKAR?

3.Ceza Dairesi: Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma, şapka ve Türk harfleri, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenlik alametlerini aşağılama, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama, devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak, düşmanla işbirliği yapmak, devlete karşı savaşa tahrik, milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip ve düşman askeri hareketleri yararına anlaşma, düşman devlete maddi ve mali yardım, anayasayı ihlal, cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma, yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükler, savaşta yalan haber yayma, seferberlikle ilgili görevin ihmali, düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, devlet hizmetlerinde sadakatsizlik, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, açıklanması, devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma, yabancı devlet başkanına, bayrağına karşı suç. (DURSUN BORAN)



