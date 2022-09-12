SEO Nedir? Nasıl Yapılır?

SEO hizmetlerinde süreç oldukça titiz şekilde ilerlemelidir. Bilindiği üzere dijital dünyada rekabet giderek artıyor. Bu sebeple atılan her adım, web sitesinin sağlığını doğrudan etkiler. Siz de web sitenizin rekabet gücünü artırmak ve bilinirliğini yükseltmek adına SEO hizmeti ve seo danışmanlığı alabilir, profesyonel destek ile hedeflerinize daha etkili şekilde ulaşabilirsiniz. Yıllardır sektöründe en başarılı hizmeti sunan SEOPix, Seo hizmetleri ve çeşitli dijital çözümler ile markaların rekabet gücünü artırıyor.

SEO Hizmetleri

SEO başta olmak üzere tüm dijital çözümler, kapsamlı bir süreci barındırır. SEO Hizmetleri de, değişen ve güncellenen şartlara göre sürecin yönetilmesini sağlar. SEO hizmetleri kapsamında öncelikle detaylı bir analiz yapılması gerekmekte. Bu analizleri rakip ve sektör analizi olarak ayırabiliriz. Markanın bulunduğu sektör analiz ederek ihtiyaçlar belirlenir. Rakip analizi ile rekabet ortamında öne çıkmayı sağlayacak stratejiler oluşturulur. Bu sayede web sitesinin sektöründe öncü bir kurum haline gelmesi hedeflenir. Bununla birlikte SEO’nun web sitesi için önemli bir ihtiyaç olduğunu ve kısa süreli bir hizmet olmadığını belirtmeliyiz. Sürekli güncellenen ve sıralamaların düzenli olarak değiştiği Google gibi arama motorlarında, web sitenizin olduğu yerde durması elbette mümkün değildir. Sürece yönelik geliştirilen seo hizmetleri ve stratejileri ile web sitenizin herhangi bir gelişme karşısında olumsuz anlamda etkilenmemesi sağlanır.

Markalar Neden SEO Hizmeti Almalı?

Geleneksel pazarlama yerini artık dijital pazarlamaya bırakmış durumda. Herhangi bir ürün veya hizmet almadan önce baktığımız ilk adresin Google olması, aslında bu durumu açıklıyor. Bu anlamda büyük, orta ya da küçük ölçekli firmaların dijital dünyada yerini almaya başlamasıyla SEO önemi de artmıştır. Bir web sitesi kurmak sürecin ilk adımı olsa da geleneksel pazarlamaya oranla kat kat fazla rekabetin olduğu bir dünyaya giriş yapılıyor. Bu sebeple markalar, imajını korumak ve satış potansiyelini artırarak kar elde etmek için profesyonel yardım almaya yöneliyor. Siz de bu süreçte markanız için SEO hizmeti alarak, aslında markanızı geliştirmede büyük bir adım atmış sayılıyorsunuz. SEO’ya hakim profesyonel bir ekip ile çalışarak web sitenizin gücünü artırmakla birlikte satış potansiyelinizi de yükseltebilirsiniz.

Kurumsal SEO

Arama motorlarında üst sıralara çıkmanın hedeflendiği SEO çalışmaları, markalar için önemli ayrıcalıklar sunmaya devam ediyor. Bu kapsamda sunulan SEO uygulamalarından biri Kurumsal SEO hizmetidir. Bu hizmet türü, standart çalışmalardan farklı olarak markanızın imajını yükseltmeye yöneliktir. Marka imajının güçlenmesi ve arama motorlarında yüksek rekabet gücüne ulaşması için yürütülen bu çalışmalar, farklı stratejide ilerleyebilir. Özellikle site içi seo çalışmaları, kurumsal projelerde daha çok ön plana çıkan alandır. Bununla birlikte profesyonel şekilde uygulanan kurumsal seo çalışmalarıyla firmanızın elde edeceği ayrıcalıklar;

- Markanızın dijital dünyadaki gücü artar.

- Sektöründe öne çıkan firmalarla rekabet edecek hatta onlardan bir adım öne geçebilecek ayrıcalığa sahip olur.

- Marka bilinirliği yükselir.

- Artan marka tanınırlığı, Google Ads maliyetlerini de düşürebilir.

- Yürütülen çalışmalar sonucunda kurumsal hizmetlerinizde satış ve geri dönüşüm oranları artar.

Markalaşma noktasında kurumsal seo hizmetini tercih ederek beklentilerinize hitap eden hizmetler alabilir, markanızın sektördeki pazar payını artırmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca lokasyona ve alt yapıya göre yürütülen seo çalışmaları sayesinde özelleştirilmiş çözümler sizleri bekliyor.

E-Ticaret SEO

Geleneksel pazarlama artık yerini e-ticarete bırakmış durumda. İnternetin hızı ve geniş kitlelere ulaşma gücü, günümüzde neredeyse herkes için bir avantaj olmuştur. Tek tıkla sayısız ürüne ulaşabilme, online ödeme yapma ve ürünü en hızlı şekilde teslim alma avantajları, kişileri online alışverişe yönlendiren önemli kolaylıklardır. Bu noktada firmalar, e-ticaret sitelerini iyileştirme çalışmaları ile mevcut hedef kitleyi çekme ve satış potansiyellerini yükseltmeyi amaçlamaktadır. E-ticaret siteleri için hazırlanan ve özel çalışmaların sağlandığı e-ticaret seo, firmanızın ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Elbette e-ticarette günümüzde rekabet oldukça yüksek. Bu rekabet ortamında bir yer edinebilmek hatta rakiplerin önüne geçebilmek oldukça zor. Ancak başarılı seo çalışmaları ile hayal değil. Başarılı ve stratejik adımlarla gerçekleştirilen çalışmalar, e-ticaret firmanızın hızla gelişmesini ve buna bağlı olarak ticaret hacmini genişletecektir. E-ticarette seo çalışmaları ile;

- Markanızın görünürlüğünü artırabilirsiniz.

- Buna bağlı olarak ziyaretçi sayınız yükselerek potansiyel müşterilerinize daha kolay ulaşabilirsiniz.

- Satış stratejilerine göre belirlenen anahtar kelimelerde öne çıkarak yüksek trafik elde edilir.

- Bir sonraki adımın ön görülebildiği çalışmalar sayesinde firmalar, satış planlamalarını daha sağlam bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.

E-Ticarette Teknik SEO

SEO’nun gücünden yararlanılarak önemli ayrıcalıklar elde edilen uygulamalardan biri de e-ticarettir. E-ticaret seo, doğru hamleler yapıldığı takdirde web sitenize önemli trafik akışı sağlar. Elbette bu süreçte teknik anlamda etkili adımların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu kapsamda e-ticaret Seo’da önemli noktaları sizler için hazırladık;

- Bilindiği üzere e-ticaret siteleri, tüketici kitleye hitap etmektedir. Tüketici kitle ise ürün ve hizmet alırken birçok beklentiye sahip oluyor. Güvenilirlik, kalite ve en önemlisi kullanıcı deneyimi olan bu kriterler, web sitesi tarafından en iyi şekilde karşılanmalıdır. Kullanıcı deneyimi en iyi şekilde karşılandığı takdirde tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve sektörde öne çıkmak mümkün.

- Sektör ve rakip analizleri, teknik kısımda öne çıkan bir başka başlıktır. Bulunduğunuz sektör ve geride bırakmak istediğiniz rakipleri incelemek çalışmalarınıza büyük ölçüde yön verir. Rakiplerinizin backlink çalışmaları ve hangi anahtar kelimelerde kaçıncı sırada olduğu gibi bilgiler, çalışmalarınız için önemli bir kriter olabilir.

- Anahtar kelime belirleme ve kullanma, ürün ve hizmetlerinizin öne çıkması için gerçekleştirilen bir çalışmalardır. Yapılan anahtar kelime analizlerinde aranma hacmi ve tıklama başına maliyetler göz önüne alınır.

- Seo uyumlu kaliteli içerikler oluşturarak ve bu çalışma sürecinde anahtar kelime, başlık kullanımı gibi detaylara dikkat ederek web sitenizin Google dostu olmasını sağlayabilirsiniz. Kaliteli içerik üretimi ile birlikte web sitenizin sıralamalarında önemli gelişmeler yaşanır.

- Günümüzde internet, cebimize kadar girmiş bulunuyor. Web sitenizin zaman mekan fark etmeksizin ziyaretçi almasını istiyorsanız mobil uyumluluk kriterini önemsemelisiniz. Responsive olarak tasarlanan e-ticaret siteleri, organik trafiklerini ve satış potansiyelini ciddi oranda artırır.

- Bunlara ek olarak sayfa hızınız kullanıcının web sitenizde kalma süresinden, ziyaretini satışa dönüştürmesine kadar önemli konularda etkilidir. Sayfa hızınızı test etmeli, sayfa hızınızı düşüren sorunları tespit etmeli ve sayfa hızı optimizasyonları gerçekleştirmelisiniz.

Negatif SEO Nedir?

Web sitenizi geliştirmeye yönelik SEO çalışmalarının tam tersi olan Negatif SEO, kötü niyetli işlemler bütünüdür. Peki daha da detaylandırılması gerekirse negatif seo nedir? Seo hizmetinin tam tersi olarak ifade edilen negatif seo ile web sitesinin arama motorlarındaki görünürlüğü düşer hatta ortadan kaybolur. ‘Google Bowling’ ya da ‘anti SEO’ olarak da isimlendirilen negatif seo’ya gelin yakından bakalım.

Rakip siteler, firmalar ya da herhangi bir sebebi olmamasına rağmen internet korsanları, web sitenize saldırı düzenleyebilir. Çoğu zaman başarıya ulaştıkları bu saldırılar, web sitenizin google tarafından ceza yemesine, sıralamardan düşmesine hatta sıralamardan tamamen kaybolmasına sebep olabilir. Web sitenize saldırı düzenlendiğini ise google sıralamalarınızı dikkate alarak fark edebilirsiniz. Negatif seo tekniklerinden bazıları; hacklink çalışmaları, virüs bulaştırma, verilen reklamlar için sahte tıklama, site hızı yavaşlatma, spam backlink işlemleridir. Bu işlemler Google tarafından fark edilerek web sitenizin itibarını düşürebilir.

Negatif SEO’dan Nasıl Korunabilirsiniz?

Seo çalışmaları kurumsal ve e-ticaret sitelerini arama motorlarında üst sıralara çıkarmayı hedeflerken negatif seo, bu işlemleri kısa süre içerisinde tam tersine döndürebilir. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için önemli bir kayıp olan bu çalışmalardan korunmak gerekiyor. Peki Negatif Seo’dan nasıl korunabilirsiniz?

- Kullanacağınız Google Search Console aracı sayesinde web sitenizin güvenliğini takip edebilirsiniz. Herhangi olumsuz bir durum sonucunda gelen mailleri kontrol ederek sorunu tespit edebilir ve müdahale edebilirsiniz.

- Çok sayıda kalitesiz link, web sitenizin bir süre sonra ceza almasına sebep olabilir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak adına backlinklerinizi takip etmeli ya da Google Disavow link reddetme aracından yararlanabilirsiniz.

- Web sitenizdeki içerikler bizzat sizin tarafınızdan hazırlanmıyorsa özgünlük testi yapmanız gerekebilir. Daha önce kullanılmış içerikler web sitenizde yer alırsa bu durum site sağlığınızı oldukça olumsuz etkiler. Bu noktada, içerik özgünlük testi yaparak herhangi bir negatif seo işlemine karşı önlem alabilirsiniz.

- Web site hızının, sosyal medya hesaplarınızı, site içi ve dışı işlemlerin düzenli olarak kontrol edilmesi web sitenizin kalitesini daima yukarılarda tutmanıza yardımcı olur.

- İki faktörlü kimlik doğrulama gibi güvenlik önlemleri alarak negatif seo’ya karşı web sitenizi koruyabilirsiniz.

- Yönetici girişi için şifre oluştururken güçlü şifreler kurmalı ve herhangi bir saldırı ihtimaline karşı tedbirli olmalısınız.

En İyi SEO Ajansı Seçimi Nasıl Yapılır?

Web sitenizin kalitesini artırma, olumsuz işlemlerden koruma, arama motoru sonuçlarını iyileştirme gibi konularda profesyonel destek alabilirsiniz. Bu amaçla anlaşacağınız SEO Ajansı, size seo çalışmaları kapsamında hizmet sunarak beklentilerinizi karşılar. Ancak verimli bir seo çalışması için kiminle çalışacağınız önemli bir konudur. Bu kapsamda iyi bir seo ajansı seçmelisiniz. Peki en iyi seo ajansı seçimi nasıl yapılır?

- Sektörde bulunduğu süreye, başarı hikayelerine ve referanslarına bakarak güvenilir bir ajans seçimi yapabilirsiniz.

- Kendini sürekli yenileyen, güncelleyen, yenilikleri takip ederek çalışmalarını revize eden bir firma, beklentilerinizin ötesinde hizmet sunacaktır.

- Yapılan çalışmaların gidişatı, gelinen nokta ve gelecek çalışma planları hakkında bilgilendirme almalısınız. Yürütülen çalışmalara göre aylık rapor hazırlanması ve sunulmasını talep edebilirsiniz.

- Müşteriler için dikkat edilen en önemli konular arasında fiyat politikası gelmektedir. Yatırım getirileri hakkında bilgi sahibi olarak en etkili ve uygun fiyatlı seo çalışmalarının yer aldığı seo ajansları ile çalışabilirsiniz.

SEOPix İle Profesyonel SEO Süreci

Tecrübeli ve dinamik ekibi ile SEOPix, tüm dijital çözümlerde olduğu gibi seo hizmetinde de profesyonel çalışmalar yürütür. Seo sürecinde iç seo ve dış seo çalışmaları ile web sitesi eksiklerinin giderilmesi, site sağlığının artırılması ve marka bilinirliğinin yükseltilmesi hedeflenir. Site içi seo ve site dışı seo çalışmaları, kendi içlerinde birçok detayı kapsamakta olup web sitesinin google arama motorunda hızla yükselmesini ve yüksek konumda yerleşmesini amaçlar. Bu süreçte çeşitli analiz ve raporlarla müşteriye bilgilendirme yapılmaktadır. Süreç boyunca müşteri ihtiyaçları göz önünde bulundurularak markanın beklentilere göre şekil alması sağlanır. Siz de beklentilerinizin ötesinde güvenilir seo hizmeti için SEOPix ile şimdi iletişime geçerek teklif alın!