Sepetten düşen işçi dolmuşun tavanına düştü

Ali Yazan /Ordu

Şarkiye Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bir elektrik şirketine ait sepetli vinç aracıyla aydınlatma direğinde bakım çalışması yapılıyordu. Bu sırada aynı yönde ilerleyen bir dolmuş, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu bom aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sepet içinde çalışan görevli dengesini kaybederek havaya savruldu. Talihsiz işçi, yere düşmek yerine kazaya karışan dolmuşun tavanına düşerek büyük bir faciadan kurtuldu.

Olayı gören vatandaşlar şaşkınlık içinde sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı işçinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Barbaros Caddesi’nde trafik bir süre aksarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.