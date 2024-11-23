Sequoia fonu %25 değer kazandı

Sequoia Capital, 2020 yılında oluşturduğu ABD Girişim XVII fonunun değerini 12 aylık bir süreçte %24,6 artırmayı başardı. Bu bilgi, Kaliforniya Üniversitesi Regents Endowment verileri üzerinden PitchBook tarafından analiz edilerek ortaya kondu. Fonun bugüne kadar herhangi bir çıkış gerçekleştirmemesine rağmen bu seviyede bir artış göstermesi, sektörde ilgi uyandırıyor.

2020 ve 2021 yıllarındaki şişirilmiş değerlemeler göz önüne alındığında, bu döneme ait fonların genelde zayıf bir performans sergilemesi bekleniyordu. Ancak Sequoia’nın yükselişi, özellikle yapay zeka (AI) yatırımlarıyla ilişkilendiriliyor. Şirket, OpenAI, Glean ve Harvey gibi dikkat çeken AI girişimlerine yatırım yaparak bu alandaki potansiyel toparlanmayı değerlendirdi.

800 MİLYON DOLARLIK FON BAŞARISI

Sequoia’nın 2022’de kapattığı Girişim XVII fonu, toplamda 800 milyon dolardan fazla sermaye toplamıştı. AI sektöründeki yüksek değerlemeler, Sequoia’nın diğer sektörlere kıyasla daha güçlü bir performans sergilemesine katkı sağladı. Şirketin bu fonla gösterdiği başarı, girişim sermayesi dünyasında nadir görülen bir durum olarak değerlendiriliyor.

Sequoia’nın bu atılımı, yapay zekanın yatırım dünyasındaki önemini bir kez daha gözler önüne serdi.