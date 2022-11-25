﻿Milletvekilinin sorduğu bu soruya Bakan cevap veremedi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçesinin görüşüldüğü toplantıda söz alan TİP İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil, TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu’nun "mazereti olduğu" gerekçesiyle bütçe görüşmelerine katılmamasını eleştirdi. Kadıgil, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Fatih Dönmez’e hitaben şunları söyledi:

"Siz, insanların canlarını koruyamadınız Sayın Bakan. Siz, 42 insanı öldürdünüz Sayın Bakan. Açık açık söylüyorum; asıl öldüren, TTK Genel Müdürü’nüz. Yanınıza bile gelememiş, yüzü yok çünkü. Hâlâ utanmadan o koltukta oturmaya yüzü var o zatı muhteremin, buraya karşımıza gelip katlettiği 42 insanın canının hesabını vermeye yüzü yok. Görevden alamamışsınız ve buraya bile getirememişsiniz o insanı.

"300 BEYGİR GÜCÜNDE MAKAM ARAÇLARINIZLA BURAYA KONVOY KONVOY GELİYORSUNUZ"

"300 beygir gücünde Mercedesleriniz, Audileriniz, makam araçlarınızla buraya konvoy konvoy buraya gelip, konvoy konvoy buradan gidiyorsunuz. Sonra bize dönüp, ‘yüksek motor hacmine sahip araç kullanmayın’ önerisi getiriyorsunuz. Aklımızla alay ediyorsunuz. Sayın Bakan, enerji politikası ciddiyet ister, ciddiyete davet ediyorum hepinizi.

"BU YAPTIĞINIZIN ADI YAP-İŞLET-SAHİP OL"

Doğal gazda yüzde 90 dışa bağımlıyı diyoruz. Sunumlarınızda diyorsunuz, AKP milletvekilleri diyorlar. Kime bağımlıyız? Rusya’ya bağımlıyız. Ne yapalım? ‘Yerine nükleer santral yapalım.’ Süper fikir. Orada kime bağımlı olalım? Rusya’ya bağımlı olalım. Dünyanın hangi ülkesinde mülkiyeti başka bir devlete ait nükleer santral var? Bu yaptığınızın adı yap-işlet-devret bile değil. Bu yaptığınızın adı yap-işlet-sahip ol. Enerjide dışa bağımlılığımız hâlâ yüzde 70’miş.

Madenlerde 21 yılda, geldiğinizden beri 24 defa kanun değiştirdiniz. 190 milyon zeytin ağacına karşı yönetmelik çıkarıyorsunuz. Siz kimsiniz? Bu ülkede anayasa ve kanunlar var. Enerji bakanlığı kim ya yönetmelik çıkarıyor kanuna karşı?"

"PEŞKEŞ ÇEKTİĞİNİZ YETMEDİ, BİR DE DÖNDÜNÜZ ALIM GARANTİSİ VERDİNİZ"

Kadıgil, AKP iktidarının enerji politikalarına ise "‘Yerlilik, millilik’ diye konuşuyorlar falan. Soralım o konuşanlara; ya enerji sektörünün tamamını özelleştirdiniz be 20 yılda. Tamamını özelleştirdiniz. Bugün enerjinin üretimi, dağıtımı ve satımının tamamı özel şirketlere peşkeş çekilmiş durumda. Peşkeş çektiğiniz yetmedi, bir de döndünüz alım garantisi verdiniz" diye eleştirdi.