Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin sürpriz transfer hamlesini açıkladı: Uğurcan Çakır

Şerafettin Tilki Fenerbahçe - Uğurcan Çakır takasını değerlendirdi

Asrın takası için pazarlıklar başladı

Uğurcan İstanbul bileti bakıyor

F.Bahçe ile Trabzon anlaşma zemini arıyor

Takas..

Bu kelimeyi her duyduğumda, Holosko geliyor aklıma. Beşiktaş’ta forma giydiği dönemden kalma. İstisnasız tüm transfer döneminde, “Holosko artı bir miktar para” karşılığında takas manşetleri atılırdı. Bunun günümüze uyarlanması pek olmadı. Özellikle bu sezon Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır için benzer gelişmeler yaşandı.

Milli kaleci için önce Galatasaray dosyası açıldı. Takas artı para konuşuldu. Uzun süre gündemi meşgul etti. Rüzgar gibi gelip geçti. Ara transfer döneminde imzalar atılmadı.

Konu atılan manşetlerde sınırlı kaldı. Tam üstü kapandı derken.. Yine Uğurcan sahne aldı. Kısmen de olsa, gelişmeler medyaya yansıdı. Özellikle de, bölgede çok etkili olan yerel basına.. Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, çok gizli bir operasyon yönetiyor.

Ancak deşifre oldu.

Kanarya, yeni sezonda Uğurcan için istekli. Gözü dönmüş adeta!.. İlk işi olarak; iki ismi birden takasa sundu.

İrfan Can Kahveci

İrfan Can Eğribayat

İki futbolcu yanısıra, 5 milyon Euro da bonus.

Görüşmeler henüz üst düzeyde olmasa da, arada hatırı sayılı kişiler var. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan durumdan haberdar. Doğan, pazarlığa girmedi. Yılın hatta asrın takasını sezon sonuna öteledi. Böylece kendine zaman tanımış oldu. Bu süre içinde, kararını verecek. Akıllı tutum. Doğan’ın önünde üç yol var. Sondan başlayalım.

Hayır diyecek.

Öneriyi kabul edecek.

Farklı seçenek sunacak.

Papatya falı gibi mübarek!

Ne çıkacak kestirmek güç.

Hiç bir şey çıkmasa da, bol bol haberler çıkacak!..

Başkan Ali Koç, Uğurcan transferi konusunda çok istekli. Kararlı. Mourinho’nun da özel talebi ayrıca.

Elbette Milli Kalecinin de, tavrı önemli. İşin ucunda Şampiyonlar Ligi var.

Bir başka deyişle: Futbolun vitrini.

Yeter ki, kulüpler anlaşsın; gerisi çorap söküğü gibi gelecek.

Minik Karga, şöyle bir Karadeniz turu yaptı. Öyle; yaylalar, dereler, tepeler değil.. Karadeniz mutfağı hiç değil.. Altı üstü; bir kuymak yemiş, bir de muhlama. Yarım pide. O kadarcık.. Kulübün içine sızdı! İstihbaratları topladı. Dönüp geldi.

Raporu etkileyici. Yerel medya, bu kez olayı ortadan vermiş. Kestirip atmamış. Yorumsuz yansıtmış.

Kulüp çevresinde de, sular durulmuş. Sıkıntı İrfanların kaleci olanında. İrfan Can Kahveci çoktan onay almış. Ancak Eğribayat için tam aksi durum söz konusu. Kattiyen olmaz. Onay çıkmaz.

‘Olmaz, olmaz bu iş olamaz’ şarkısı gibi.. Hadi diyelim öyle oldu. Peki talep edilen kim, ya da kimler acaba..

İsmail Yüksek..

Karadeniz ekibi kaptanı için bu iki ismi düşünüyor takasta. Anlaşılan uzun mesai harcanacak. Zor ama imkansız olmayan TAKAS gündemden düşmeyecek. iki kulüp anlaşırsa, Uğurcan, istekli. İş bitecek. İrfan Can Kahveci şimdilik çekimser. Fazla oynama şansı bulamadığı için arada. İsmail soğuk. Gözü tam aksi yönde. Batıda. Futbolun sırrı burada! Yetenekli oyuncuların gözü, kulağı.. Komple batıda. Yani Avrupa’da.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar. Malumunuz transfer dosyası yorumlamıyoruz. Yaşananların, perde arkalarını aralıyoruz. Uğurcan olayı, büyük. Daha başlamadan, gündeme oturdu. Kapalı kapılar ardında, sıcak temaslar sürüyor.

Böyle bir transfer konusunda ayyuka çıkan duyumları bilmek hakkınız.

Haber kutsal, yorum hür.

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