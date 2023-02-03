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Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı

''Şampiyonu çoktan belirlemişsiniz, kupayı verin olsun bitsin'' Şerafettin Tilki bombayı patlattı. Konuşmanın tamamını açıkladı. Ali Koç telefonda öyle bir laf etti ki Büyükekşi'nin dili tutuldu. TFF Başkanı sen misin Dursun Özbek mi?

Haber Giriş: 3 Şubat 2023 Cuma - 14:45
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Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı. Ali Koç TFF Başkanı'na öyle laflar etti ki Büyükekşi'nin dili tutuldu

Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi'nin dili tutuldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
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Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar. 
Şu dünyada onca derdimiz var. Bunun yanı sıra tek zevkimiz futbol.  Afedersiniz; onun da suyunu çıkardılar. 

Balıklama konuya girmek istiyorum. 
Ben de sizler gibi gergin ve sinirliyim.
MHK başkanlığı için eski hakemler kuyruğa girmişler malum.
Biri gelip, diğeri gidiyor.
Son olarak ilk kadın MHK Başkanımız oldu. Prof. Lale Orta.
Lale Orta göreve başladı ve daha ilk haftasında kıyamet koptu haklı olarak.
Zira kerametin, MHK’de olmadığını hala anlayamadılar.

Adana Demirspor - Fenerbahçe maçındaki skandal kararları gördünüz. Bunlara değinmeyeceğim. İzlemeyen, okumayan yoktur.

Ben sonrasında neler olduğunu anlatayım size. Her zaman olduğu gibi ilk kez benden okuyacağınızı da belirteyim tabi.
Maç sonu Ali Koç, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi arıyor.
Kuşlar şahit… Bana da anlattılar.
Büyükekşi telefonu açar açmaz Koç başlıyor saydırmaya:
“Futbol Federasyonu Başkanlık koltuğunda Dursun Özbek mi oturuyor yoksa siz mi. O bile otursa, olup bitene bu kadar seyirci kalmaz..”  Büyükekşi ne diyeceğini nasıl cevap vereceğini bilemiyor. Kilitleniyor sanki, dili tutuluyor. 
Koç ara vermeden devam ediyor:
“Siz şampiyonu belirlemişsiniz. Kupayı da  Trabzon maçında verin Galatasaray’a, ülkeyi germeyin daha fazla. Adana Demirspor Başkanı, hakem Fenerbahçe’yi katletti. Böyle puan almak istemiyorum diye bana dert yandı. Sizin o kadar arkanızda durduk. Ama değişen yok.  Ya bulunduğunuz makamın gereğini yapın, ya da gereksiz işgali bırakın..”
Telefonu çat diye kapatıyor sonra.
Fenerbahçe kulübünde bu konuşmaya yöneticiler de şahit. Orada bulunan diğer kişiler de.
Taraflı tarafsız herkes olup biteni görüyor. 
Bir başkan isyan edip haykırıyor. Futbolun ilk ismine tepkisini koyuyor. 
Koç aynı zamanda Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı.
Peki Koç haklı olarak bunu yaparken, diğer kulüplerden ses çıkıyor mu?
Asıl konu da bu.
Herkes üç maymunu oynuyor. Canı yanan, feryat, figan.
Gerisi yalan, dolan!
Bir tek  Murat Sancak mertçe çıkıyor ortaya. Hem de, kendi maçlarında rakip Fenerbahçe’ye yapılan hatalara karşı duruyor.
Bravo Sancak Başkan
Bir milat bu. Bunca yıldır hiç duyup görmediğimiz tarz.
Diğer kulüpler de, bu haklı çıkışı yapabilseler, hakemleri, değil futbolu konuşurduk.
Dur bakalım daha neler olacak, Şerafettin Tilki her şeyi sizlere aktaracak.

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Selim Kıran
3.02.2023 16:14
Senelerce hakemler sayesinde şampiyon olan fenerbahce, şimdi ağlıyor..bir zamanlar uzatma dakikaları diye bir kavram yoktu, maçlar fenerbgol atana kadar uzatılırdı, unutmadık  
 
Halk
3.02.2023 16:10
Fenerbahçe kulübünü çekemiyorlar bu yüzden hepsi karşı ülke futbolunuda bitirdiniz bu hakemlerin çoğu kırbaçtan geçirilmeli  
 
MEHMET ŞENEL
3.02.2023 16:08
KUPAYI 7S A RTE VERSİN  
 
TÜM YORUMLAR (39)
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