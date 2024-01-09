Şerafettin Tilki Mehmet Büyükekşi'nin başına gelecekleri tek tek anlattı. TFF'nin yeni başkan adaylarını açıkladı. Berat Albayrak bombası

Kaynak: Haber Merkezi
Şerafettin Tilki Mehmet Büyükekşi'nin başına gelecekleri tek tek anlattı. TFF'nin yeni başkan adaylarını açıkladı. Berat Albayrak bombası
Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki TFF dosyasını açtı. TFF adaylarını saydı: Akla hayale gelmeyecek isimler. 3 eski bakan var.

Dışarısı buz, içerisi alev alev. Riva’da durum bu.

Nasıl olmasın ki, yolun sonu görülüyor.

Son gelişmeler öyle bomba falan değil, daha başka bir şeyler olmalı.

Adı yok.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu talebinde bulunduğunu açıklaması boşa değildi.
Toplantıda Mehmet Büyükekşi’nin görevden ayrılması tartışılmıştı.

Galatasaray, Başakşehir, Rize, Antep ve Alanya dışındaki kulüpler görevden ayrılması yolunda görüş bildirdiler. İşte Koç’u randevuya iten ana neden buydu.

Koç’tan önce Rıdvan Dilmen, kendine görev adletti. Durumu Reis’e iletti. Spor Bakanı Osman Aşkın Bak konuya sonradan müdahil oldu. Büyükekşi için ayrılık talebi onaylandı.

Çok sürmez. Eli kulağında açıklamayı Büyükekşi yapar. Sağlık bahanesi ile vedalaşır. Ülke futbolu derin bir ohhh çeker.

Asıl konumuza dönersek, yeni Federasyon başkanları için isimler çok enteresan. Üç eski bakan liste başı. Veysel Eroğlu ve Mehmet Ali Şahin. Eski TFF ve Fenerbahçe yöneticisi, sonradan Rizespor Başkanı Tahir Kıran.

Veee yine eski bir bakan olan Berat Albayrak..

Anlaşılan yeni başkan titiz bir çalışma ile belirlenecek. Gündemdeki isimlere baktığımızda seviye daha öncekilerin aksi durumda. Kulüpler Tff seçimlerinde sırf görüntü olsun diye Ankara’ya gidip oy kullanıyorlar. Zira sadece adı seçim. Tek adaylı seçim olmaz! Olsa da, yürümez. Nitekim gelinen nokta ortada. Tıpkı daha öncekiler gibi. Bakalım futbol ateşi, kara kış ortasında daha nasıl içimizi dışımızı ısıtacak.

Isınma dedim ya. Üşütmeyin. Kombileri sürekli açık tutun. Aç kapa yaparsanız, fatura daha kabarık geliyor. Doğal gaz için gökyüzü ile arkadaş deniyor. Doğru. Fakat cebimiz ile düşman. Sağlıklı sıcak günleriniz olsun.

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