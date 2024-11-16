Şerafettin Tilki MHK bombasını patlattı: Hacıosmanoğlu, Koç’a öyle bir teklifte bulundu ki, Türk futbolunda taşlar yerinden oynayacak

MHK..

Merkez Hakem Kurulu.

İstisnasız her Federasyon başkan ve yönetimlerini sıkıntıya sokan kurul.

Maalesef geçmişteki tüm başkanlar aynı yolu izlediler.

MHK yönetimlerini değiştirmeden öte giden olmadı.

Başkanlar değişti, sonuç değişmedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, gelir gelmez yine kucağında MHK bombasını buldu.

Bazı radikal söylemler de bulunsa da, icraat yapamadı.

Başkan söylediklerinin altında kalmaz deniyor.

Kalmayacak gibi.

Hamlesini yaptı.

İlk dev adım.

Resmen tabular yıkıldı.

Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile çok özel görüşme yaptı.

Burada Koç’a, “Başta siz olmak üzere MHK’dan herkes şikayetçi. Federasyon bunlarla uğraşmaktan, asıl yapması gerekenleri atlıyor. MHK sizin olsun. Yapısını değiştirin. Başkan ve yönetimini Kulüpler Birliği belirlesin…”

Valla şahane öneri.

Hani alın başınıza çalın der misali gibi...

Koç ne cevap verdi dersiniz?

Şahsen ‘pat’ atlayacağını tahmin ettim.

Ancak hiç öyle olmamış.

Yanılmışım.

Koç, “Bu öneri çok yönlü. Tek başıma olumlu ya da aksi görüş bildiremem. Sadece Fenerbahçe olarak olumlu bakarım. İlk toplantıda başkanlar ile paylaşıp, Ar-Ge yapalım..” şeklinde konuşup zaman kazanıyor.

İşte bu devrim niteliğindeki değişime bakalım kulüpler ne diyecekler.

Avrupa’da İngiltere başta olmak üzere büyük liglerde benzer yapı var. Tek farkı tamamen bağımsız olmaları.

Bakın işte o biz de olmaz!

Mutlaka birileri karışır.

Bağımsızlık, özerklik lafta kalır.

Federasyonun bu çıkışı süper.

Peki şimdi ne olacak biraz açalım.

HKB

Yeni adı bu olacak:

Hakem Kurulu Başkanlığı.

Başkan ve yönetimini Kulüpler Birliği belirleyecek.

TFF, dış hizmet alacak. Atamalara, eğitimlere karışmayacak. FIFA hakemlerini dahi belirlemeyen, sadece sunulan isimleri iletmekten öteye geçmeyecek.

Federasyon komple elini ayağını çekecek.

Hakem hataları mı oldu.

Varsın olsun.

Kendin ettin, kendin buldun misali kulüpler ceremesini çekecek.

Ya da ödülünü alacak.

Bakalım bu tarihi değişim sistemine, kulüpler nasıl tepki verecekler.

Orası kapalı kutu.

HKB yapısı için düşünülen sistem şu; bir tarafsız başkan ve her kulübü temsilen bir yönetici.

Yarısı asil, diğer yarısı yedek üye...

Alt ligleri temsilen üç isim daha icraatın içinde yer alacak.

Mevcut köhnemiş sistem: OUT, yenisi IN.

Mutlaka eksikleri, gedikleri olacaktır. Kapatılır.

Böylece sırtlarını Federasyona dayayıp, EYYAM yapan hakemlerin dayanakları kalmayacak.

Hata yapan bedelini ödeyeceği için, statüko ortadan kalkmış olacak.

Hacıosmanoğlu ve Koç başkana ve diğer kulüplere büyük iş düşüyor.

Ne alaka ise Yonca Evcimik geldi aklıma.

Yaşı 40’ı geçen delikanlılar hatırlar(!)

Aboneyim abone

Biletleri cebimde

Ballı lokma tatlısı

Aman haydi hayırlısı

Hadi bakalım kolay gelsin.

Hayırlısı..

