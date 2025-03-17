Şerafettin Tilki Rio’dan haber aldı. Küçük Emrah versiyonu gibi. İşte Talisca’nın tükenme sebebi

Anderson Talisca

Beşiktaş macerası sonrası, Avrupa’dan teklifler aldı.

Özellikle İspanyol ve Portekiz kulüpleri büyük ilgi gösterdi.

Brezilyalı parayı seçti.

Bu iki ülkede nerede ise alacağı ücretin üçte birini vergi ödeyecekti.

Tabiri caiz ise; üçün birini alacaktı.

Kendisi için ‘paragöz’ yakıştırması yapılır hep.

Nitekim doğru çıktı.

Kariyer değil, parayı tercih etti.

Bir baktım, soluğu Arabistan’da aldı.

Yıllık net; önce 9 ardından da: 13 milyon Euro kazandı. Primler ve bonuslar hariç. Vergisiz.

Arap diyarında; paraya para demedi.

Çöl sıcağından değil, gıcır gıcır Euro’lardan harareti yükseldi durdu.

Paradan yana büyük çıkış yaşadı.

Futbol olarak hep geri gitti.

Zira, maddi manevi doyuma ulaştı.

Farklı hobilere yelken açtı.

Müzik..

Aslına bakarsanız sesi de pek yok.

Kulak pasını silecek cinsten.

Ama olsun. Parası çok.

Sakatlık bahanesi ile yeşil sahalardan ayrılıp, mikrofon başına geçti.

Spark adlı albüm çıkardı.

Albüme pek ilgi alaka olmadı. Satın alan da çıkmadı!

Varsın olsun. Sahne aldı. Şov yaptı. O yeter.

Mekandan ücret almadı. Üstüne para ödedi.

Konser için mekan ve orkestra kiraladı.

Biraz pahalıya patladı ama güzel hobi.

Sıkıntı yok!..

Yaşı 40’ı aşan gençler hatırlar.

Küçük Emrah

Arabesk söylerdi. Talisca ile ortak özelliği, maddiyata olan yakınlığı idi.

Tipi de benziyor biraz. Sesi pek andırmasa da, sahne hareketleri de öyle.

Fenerbahçe’de olay olmuştu. Mourinho bu oyuncuyu istemiyordu.

Acun Ilıcalı gazı ile servet ödenip alındı.

Talisca her geçen gün geri gitti. Takımın etkisiz elemanı haline geldi.

Aradım, taradım bir şey bulamadım.

Ta ki, uzaklardan haber gelene kadar. Minik Kargam, bu sıralar göç etmeye özendi.

Kalk Güney Amerika’ya git. Rio’dan gelir gelmez fısıldadı.

Önce şaka sandım.

Sonra da, göç esnasında yanlış yol tercih etti dedim. Ya uzun yol, jet-lag olduğunu düşündüm.

Teyit ettim; hiç biri…

Daha doğrusu albüm müjdesi verdi.

Spark 2 yolda.

Yaşasınnn

Şimdi gel çık işin içinden.

Maç aldırsın, şampiyonluk gelsin diye getirilen Talisca, ikinci rap müzik albümü için mesaide.

Ali Koç’un işi zor.

Şansı yok.

Mesut Özil’i getirdi. Futbol hariç ne iş olsa yaptı.

Talisca’ya kucak açtı, sahneye kaçtı.

Mourinho’yu aldı, faka bastı.

Başkan’da biraz futbol şansı olacak.

Dursun Özbek’te tam da o var.

Bol şansalar!..