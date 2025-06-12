Şerafettin Tilki yazdı: Fenerbahçe bu olay ile çalkalanıyor! Mourinho, Ilıcalı’nın ipini böyle çekti

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İstifa..

Tek taraflı alınan bir karardır.

Kişinin yaptığı işten, kendi tercihi ile ayrılması.

Duyarız, hoca istifa etti başkan kabul etmedi.

Bunlar hikaye.!

İstifayı basan, çekip gider.

İşleme koymadı, yırtıp attı, arka cebine koydu işin senaryosu..

Gelelim sadede..

Acun Ilıcalı ile Fenerbahçe yönetimi yol ayrımına gitti.

Ilıcalı istifa etti diye de, lanse edildi.

Yine iş başa düştü.

Gelin, gelin..Perdeyi aralayalım..

Yer İngiltere başkenti Londra.

Başkan Ali Koç, Mourinho ile zirvede.

İlk konu transfer olmalı ya..

Ama değil.

Portekizli hoca, kelle istiyor(!)

Rahatsızlığını bir çırpıda dile getiriyor.

Mİnik Kargam, elbette orada. Masanın altında. Koltuk arkasında.

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Mourinho, “Özellikle yabancı oyuncular ile ileri düzeyde samimi. Futbolcular bundan rahatsız. Yönetici diye, bana dert yanıyorlar. Maç taktiğini sadece hocadan almak istiyorlar. Nereye transfer olması gerektiği, mevcut kadronun hangi sistem içinde nasıl oynaması gerektiğini yöneticiden duyuyorlar. İstediği gibi olmayınca, medya gücünü kullanıp hedef gösteriliyoruz. Bir yönetici tesiste, kampta, soyunma odasında özet ile her yerde olmaz. Olursa, ben olmam. Rahat çalışma ortamı yok. Bunlar yerine, enerjimizi asıl vermemiz yerlere yansıtamadık ve başarısız olduk...” diye uzayıp giden sitem dolu serzenişte bulundu.

Koç, konu hakkında yorum yapmadı. Sadece, “Anlaşıldı. Konuyu döner dönmez çözeceğim” dedi.

Başkan sözünü tuttu. Ilıcalı ile kısa ve net konuştu. Hocanın senden, senin hocadan rahatsızlıklarınız mevcut. Mourinho ile yola devam edeceğim. Sen ya futbol dışında özel bir görev ve misyon üstlen. Ya da, farklı bir yol tercih et..” ifadesini kullandı.

Mesajı alan Ilıcalı, “Şu an itibari ile yönetimden ayrılmış bulunmaktayım..” diyerek noktayı koydu.

İşte sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar. Durumun genel özeti bu. Yöneticiler çok hoca gönderdi. Fakat hocanın yöneticiyi kulüpten uzaklaştırması pek rastlanan olay değil.

Mourinho, her ne kadar eski parlak günlerinde olmasa da, yine de gücü var.

Hala, He Man gibi; ‘güç bende artık’ diyebilecek pozisyonda.

Peki bundan sonra neler olacak.

Bir çok oyuncu ile yol ayrımı.

Yeni gelecek yıldızlar.

Fenerbahçe her yıl, transfer şampiyonu.

Bu sezon durum çok farklı

Bir yanda; seçim diye köşeye sıkışan ve kongre kararı alan başkan.

Diğer yanda, küllerinden doğmak için son kozunu oynayan hoca.

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Öyle bir kadro kurulmalı ki, ne seçim endişesi kalsın, ne de, son hamle öncesi sıkıntı.

Hadi bakalım kolay gelsin..

Ha bu arada, benden duymuş olun.

Her son, yeni başlangıçtır.

Acun Ilıcalı, böylece Fenerbahçe başkanlık adaylığı sürecine ilk adımını atmış oldu!..