Şerafettin Tilki yine bombayı patlattı. Abramovich’in satın alacağı İstanbul takımını açıkladı.

Futbolun adaleti var mı?

Cevabı açık ve net.

Ülke ve kulübüne göre değişiyor.

Nasıl mı, dersiniz.

İşte böyle (!)

Rusya- İsrail...

İki saldırgan ülke.

Ruslar; FIFA VE UEFA etkinliklerinden atıldı.

İsrail’e ise tam aksi uygulama yapılıyor.

Rusya tarafı bununla da kalmadı.

Yurt dışında kulüp sahibi olanlar da; afaroz edildi.

Roman Abramovich

Ünlü Rus milyarder.

Chelsea kulübü eski sahibi. Londra’nın en lüks semtinin takımına büyük yatırımlar yaptı.

İngiliz hükümeti, Ukrayna savaşı sonrası, Rusya adına yatırımları olduğu gerekçesi ile kendisini ülke dışına attı!

Hisseleri sattı. (2.5 milyar sterlin) Ada’dan ayrıldı.

Daha doğrusu kovuldu!

Lüks yatını önce güneye çekti.

Bodrum, Göcek tur atıp durdu.

Sonrasında İstanbul Boğazı'na demirledi.

İşte tam da bu sırada Beşiktaş’ın hisselerini alacağı haberleri çıktı.

Konu dönemin Başkanı Fikret Orman’a soruldu…

Başkan biraz ironi yaptı. “Roman’ı bilmem ama bu tür hikayeler duyuyoruz. En çok izlenen lig Premier lig. Futbolun beşiği de burası. Benzer sistem bizde niye olmasın..” diyerek de açık kapı bıraktı.

Yıllar sonra konu yeniden gündemde.

Minik Kargam çıkageldi.

Tatil için gittiği Londra’dan döndü.

Anlattı da, anlattı.

Rus milyarderin, İngiltere kulüpleri için kapıları tamamen kapanmış. Mahkemeler bu yönde karar almış.

Eee Roman bu. Boş durmaz. İstanbul’u merkez seçmiş. Bir de futbol takımı sahibi olma kararı almış.

Türk takımları içinde bunu yapması güç.

Büyük kulüpler bu sisteme kapalı.

Küçükler de, O’nu kesmez.

Rus kahramanımız yeni rota çizmiş.

Her ne kadar İstanbul yeni merkez üssü olsa da, hedefinde 3 ülke var.

Ortak özellikleri; Akdeniz havzasında olmaları..

İtalya, İspanya ve Fransa..

Peki gelelim bize..

Rus iş oligarkı ve siyasetçisi Beşiktaş’a yakın duruyor.

Çalışmalar yaptırıyor. İşe önce sponsorluk ile başlamak için nabız yokluyor.

Sahibi olduğu yatırım şirketi Millhousa; yakın gelecekte Beşiktaş’ın ana sponsoru olursa şaşırmam.

Bu Roman’ı keser mi bilinmez. Zira takım üstünde icraat sahibi olmaz.

Yine de ligimize bir yerden girmiş olmanın hazını alır. Arkası gelir.

Ülkemizde pazarda yer almayan Amerikan yoğurtçusu, Fenerbahçe’ye benzer şekilde giriş yaptı.

Bunlar aslında İngiliz sistemi için ön yatırım.

Borç batağındaki kulüplerimiz, ivedilik ile İngiliz sistemine geçme peşinde.

Köklü değişim sancılı olacak.

Formül hazır. Kulüplerin tüm mal varlıkları derneğe aktarılacak. Gelirleri de öyle.

Futbol fiilen ayrı zaten. Sadece bu şubenin isim hakkı satılacak.

Böylece , ‘Kulübü satanı bizde satarız’ gibi geleneksel sesler kısılmış olacak.

Çok genel özet olsa da, büyükler içinde ilki yapan uçup gider!

Geride kalanlar arkadan bakar..

Rus oligark bir adım attı. Arkası gelecektir.

Gerçi daha öncesi de var.

Yazı konusu yapmıştım. Katarlılar da, Trabzonspor’a devası bir bütçe sunmuştu.

Önce Araplar..

Şimdi de Ruslar..

Yarın Çinliler mesela..

Olmaz olmaz deme

Bu iş olacak..

Nasıl olmasın.. Rus’un ayırdığı bütçe, tam tamına üç milyar Euro..

Matematik bilgim, bunu Türk Lirasına çevirmeye yetmiyor!

Varın onu da, sizler yapın.