Şerafettin Tilki'nin uyardığı camdan adamı Beşiktaş aldı. 6 gündür sağlık kontrolleri ve testleri sürdü

Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki'den günah gitti. Günler önce sakatlık tablosunu yayınlayarak uyardığı camdan adamı yine de transfer ettiler!

Şerafettin Tilki'nin uyardığı camdan adamı Beşiktaş aldı. 6 gündür sağlık kontrolleri ve testleri sürdü

Beşiktaş'ın İngiliz orta saha Alex Oxlade-Chamberlain ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından Şerafettin Tilki'nin 'Chamberlain gerçeği'ni ortaya çıkardığı yazısı gündem oldu.

Siyah - Beyazlılar, Alex Oxlade-Chamberlain ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı.

Ancak yıldız oyuncunun 6 gün süren sağlık kontrolünden geçerek Beşiktaş'la anlaşması dikkatlerden kaçmadı.

29 yaşındaki oyuncu, Siyah - Beyazlılarda yıllık 1.7 milyon Euro kazanacak.

ŞERAFETTİN TİLKİ BÖYLE UYARMIŞTI!

Futbolun sarı saçlı kara belası Şerafettin Tilki günler önce Beşiktaş’ı ve başkan Ahmet Nur Çebi’yi Chamberlain transferi konusunda uyarmıştı.

İngiliz oyuncunu sakatlık karnesi çıkartan Şerafettin Tilki, “İngiliz oyuncunun 10 yılda yaşamadığı sakatlık kalmamış. Tam 1071 gün futboldan ayrı kalmış.

1071 deyince elbette Malazgirt zaferini hatırlamadan edemedim.

Nerede ise 35 -36 ay yani. Peki bu süreçte kaç maç kaçırmış dersiniz. Demeyin efendim demeyin. Tamı tamına: 166 maç.

Beşiktaş İngiliz oyuncuyu davet etti. Hadi diyelim kontrolleri geçti. Yahu bu öyle cam falan değil! Hamur adam hamur!
Oyun hamuru gibi. Dokunsan elinde kalır.
Satsan satamazsın, atsan atamazsın, baksan bakamazsın.

Taraftarın yıldız beklentisi içinde olduğu bu dönemde bu riski almayın” sözleriyle Chamberlain transferinini neden yapılmaması gerektiğine dikkat çekmişti.

CHABERLAIN KİMDİR?

Alex Oxlade-Chamberlain, Portsmouth, İngiltere doğumlu Jamaika asıllı İngiliz milli futbolcudur.
20 yaşında, Ağustos 2011 tarihinde yaklaşık 12 milyon Pound'luk bir ücretle Arsenal ile sözleşme imzalayan futbolcu, merkez orta saha ve kanat olarak oynamaktadır.
2017 yılında Liverpool'a transfer olan tecrübeli isim, Kırmızılar'da da etkili performanslarıyla ön plana çıktı ve takımıyla önemli başarılar elde etti. Ancak 2018-2019 sezonunun sonlarına doğru ciddi bir diz sakatlığı geçirince uzun süre sahalardan uzak kaldı.
Liverpool'da Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası gibi prestijli kupaların da aralarında bulunduğu pek çok turnuvada şampiyonluk yaşayan Chamberlain, geçen sezon 13 maçta süre alırken 1 gol kaydetti.

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