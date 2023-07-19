Şerafettin Tilki'ye anında yetiştirdiler. Ali Koç TFF Başkanını odasında sert dışarıda neden yağ yaktı?

Karar verdim bu kez magazin yazacağım.

Magazin dediysem, öyle kim kiminle, hangi ünlü reklam peşinde falan değil.

TFF'nin magazini. Kulüp yöneticileri de içinde.

Bilirsiniz, en çok uğrak yerlerimden biri RİVA.

Lig fikstürü çekimi olur da, uğramamak elbette olmaz. Olamaz!

Olmadı da.

Aaaa.. o da ne!..

Daha tesislere girip bahçeye geçer geçmez hava değişti.

Kura çekimi ile alakası yok.

Dev sahne kurulmuş. Sanat dünyasından gelenler çok. Kulüpler en üst düzeyde temsil ediliyor.

Fonda hareketli müzik.

Tutmasalar oynayacağım. Bu arada oynamayı da hiç beceremem.

Kokteyl masasında kuş sütü eksik.

Yazdığım gibi rüya gibi ortam.

Oscar ödül töreni yanında halt etmiş!.

Yaşananları, sözde algoritmalı fikstür çekimini, canlı yayında gördünüz.

Ya görmedikleriniz.

Anlatayım.

Ali Koç acayip bir başkan.

İsmail hoca imza töreninde liglerin sahada kazanılmadığını ileri sürüp, farklı olacaklarını ifade etmişti.

Kura çekiminde U dönüşü yapmaz mı?

Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi’yi bir yağladı ki..

Aman Allahım aman. Bu ne yaman çelişki. Pes.

Sandım Kırkpınar’da baş pehlivanlık için güreştirecek!

İşte nabza göre şerbet veren Koç, Büyükekşi’in makamında da esti gürledi:

“Bunca yatırım yapıyoruz. Hem de euronun uçtuğu dönemde. Hata tamam. Art niyetli hakemleri anında ayıklayın. Büyük maçlardaki taraftar yasağı kalksın. İlkel uygulama. Her türlü desteği vereceğiz. Dünya kupasında uygulanan yarı otomatik ofsayt kullanımını yetiştirin..”

Hem Fenerbahçe hem de Kulüpler Birliği Başkanı olarak iki kimlik ile konuşan Koç, içerde stres attı. Dışarı çıkıp tam tersini söyledi. Bir saat içinde, böyle kıvraklık..

Çok güzel hareketler dedirtti.

ÇEBİ TAKTİĞİ

Büyükekşi ile yıldızı barışmayan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi öyle bir şey yaptı ki..

Vay anasını sayın seyirciler cinsinden.

Başkan, ya da 2. Başkan düzeyinde Riva’ya giden diğer kulüplerin aksine yol seçti.

Yönetime almadığı eski yönetici Fırat Fidan’ı gönderdi; iyi mi..

Genel Sekreter Mehtep Ferah Mutluşan'a eşlik etti.

Çebi’nin mesajı açık ve netti.

Bir o kadar da kibar.

"Sen ben hafife alırsan misliyle karşılık bulursun" demek istiyor.

Hani bir fıkra var ya..

Temel yolda gördüğü Dursun’a, "Ula beni tanıya misun" diye sormuş.

Dursun iyice süzüp sonra: "Yok tanimayirum"’ karşılığını vermiş.

Sinirlenen Temel, "Madem beni tenimayusun, ben de seni tanimayirum” restini çekmiş.

Devam edelim..

Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma’nın derdi başka. Hatayspor İle Riva’daki aynı tesisleri paylaşmaktan sıkılmış olmalı. Önüne gelenen soruyor. Mersin’deki tesisler hazır mı? Hatay maçlarını bu kentte oynayacak.

En iyi cevabı eski hocası Volkan Demirel’den aldı. "5-6 hafta sonra komple Mersin’de olacağız" dedi.

Spor Toto nasıl olmuş da lig sponsorluğunu Trend Yol’a kaptırmış.

Yine Koç var işin içinde. Firmanın CEO'su kendi deyimi ile yakın dostu.

Elimizi, gözümüzü nereye atsak: Koç, Koç, Koç.

Bu firma; Azerbaycan ve Arap ülkelerinde de alt yapı kurmuş durumda. İspanya, Fransa, Portekiz gibi ülkelere açılıp global marka olma peşinde. Amazon gibi görünüp, Ali Baba olma trendinde.

Yani Amazon, tüketiciye malı ulaştırmak için önce kendi alıp öyle satıyor.

Ali Baba ise tedarikçiler ile müşteriler arasında köprü.

Liglere ismini verip, bir taşla iki degil on kuş vurma peşinde.

Reklam ile tanınmak ve global marka olmak.

Türkiye ligleri de, öyle üst sırada olmasa da Hollanda’da, Avusturya gibi ülkelerin klasında.

Özetle; kazan, kazan.

İBANOĞLU'NU TANIYAN ÇIKMADI

Yeni MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve ekibi tam kadro halinde orada idi.

Yeni başkanı neredeyse tanıyan olmadı.

Hani bir zamanlar "Ünsal Çimen, ne bu dümen" şeklinde medyada başlıklar atılan eski hakem de olmasa, MHK nerede diye merak edilecekti.

Böylesi daha güzel.

Şimdiye kadar tanınalar geldi. Yetmez mi!.

Reşat aşağı, Reşat yukarı. Yayıncı kuruluş çalışanları fır fır dönüyor. Merak ettim kim bu Reşat. Meğer patronları Rashed Al Marri imiş. Adamcağız IP TV’ye takmış iyi mi.

Korsan yayın diye tutturdu. Önüne gelene şikayetçi oldu. Yetmedi, kürsüye çıktı devam etti.

Koyun can, kasap et derdinde.

Bastır parayı, satın al IP TV’yi. Nasıl öneri ama.

Daha iyi öneri yapılana kadar, benimki geçerli!

Bu arada yayın deyince atlamayım.

Acun Ilıcalı davete gelmedi.

Alınmış, küsmüş.

Hatta bayılıp, ayılmış.

"Yardım ve benzeri konular olunca benim kanallar aklınıza geliyor. Fikstür çekimini yayınlama olunca, olumsuz cevap veriliyor" diye hayıflanmış.

Pek de haksız sayılmaz.

Sen ağlama

Dayanamam

Ağlama göz bebeğim

Sana kıyamam

Ah be ahhh!

Neler, neler yaşanıyor.

Futbol, yemin ederim sen sadece futbol değilsin..

Şarkılı türkülü başlayıp, Stand-Up İle zirve.

Şarkıcılar ve sanatçılar ile çekilen kura topları.

Bina içinde başka, bahçede bambaşka diyalog kuran Büyükekşi ve Koç ile diğer başkanlar..

Yeni sezon fikstürü rengarenk magazin havasında oluştu.

Bakalım 13 Ağustos’ta başlayacak olan lige nasıl yansıyacak..