Şerafettin'in bunları öğrenemeyeceğini mi sandınız?

Medya dünyasından olmayanlar pek bilmez. Haber kaynakları gizlidir.

Sorarlar;

- Bu haberi kimden aldın?

- Kuşumdan!

- Nasıl yani?

- Kuşlar söyledi!

Kuşların kim olduğu söylenmez tabi.

Ama son zamanda değişti bu kuşlar! Artık yandaş kuşlar türedi. Bir de casus kuşlar var. Tıpkı soğuk savaş yıllarında yani SSCB-ABD arasındaki gerilimli günlerdeki gibi.

Antalacağım. Önce konunun başlangıcını hatırlatayım.

Son günlerde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında söz düellosu var. Karşılıklı yaylım ateş sürüp gidiyor.

İş öyle bir boyuta ulaştı ki; Fenerbahçe Kulübü 4 gazete muhabirinin isimlerini de vererek sert uyarıda bulundu. Peşinden de Ali Koç, "Hodri meydan" deyip Dursun Özbek'i canlı yayına çağırdı. Özbek geri çevirdi.

Araya TSYD de girdi. Türkiye Spor Yazarları Derneği yani. Suçlanan gazete muhabirleri için bildiri yayımladı. Fenerbahçe bir karşılık da ona verdi.

Peki ne oldu da iş buralara kadar geldi?

Baktım ki kimse oralı olmuyor. İş yine başa düştü.

Gelelim kuş işine.

Fenerbahçe'de yönetici olan Can Gebetaş eskiden Fanatik gazetesinde muhabirdi. İyi kuşları vardı. Öyle haberler alıyordu ki kuşlarından manşetten çakıyordu.

Gebetaş, sonra işi bambaşka bir boyuta taşıdı. O da kendisine kulüpleri takip eden muhabirlerden kuşlar buldu.

Geçen gün Can Gebetaş'ın telefonu çaldı. Arayan bir kuştu. Yani bir gazetenin muhabiri!

- Can, dedi; Erden Timur'un basın toplantısındayım.

- Eee!

- Tuhaf bir duruma şahit oldum. Bazı muhabirlere Erden Timur tarafından el altından yazılı sorular verildi. Onlar da bu soruları sordular.

İşe bakın.

Fenerbahçe casusu Galatasaraylı Erden Timur'un basın toplantısında. Muhabir kılıklı Erden Timur'un kuşları da el altından kendilerine verilen soruları yine kendilerine verene sormakta.

Gebetaş hemen başkan Ali Koç'a haber verdi.

Ali Koç inanamadı.

Can Gebetaş'ın adamını aradı;

- Doğru mu Can'ın anlattıkları? Nasıl olur bu?

- Evet başkanım. Bizzat şahidim.

- Kim bunlar, bu gazeteci kılıklı adamlar?

- Milliyet'ten Nevzat Dindar. Hürriyet'ten Naci Küçük.

- Başka?

- Ajans 1905 ve Ajansspor'dan birilerine daha verilmiş sorular. Ama bizzat görmedim onları, duydum.

Koç talimatı verdi. Erden Timur'un basın toplantısının kaydı alındı. Sonra bakıldı ki aynen doğru. Sorular çanak değil, çanak ötesi. Ver pası, Erden Timur atsın golü!

Koç hemen yönetici Selahattin Baki'ye açıklama yaptırdı. Sonra da yukarıda yazdığımız TSYD'yi kızdıran bildiri yayımlandı.

Yaaa... İşte böyle... İnanamıyorsunuz değil mi?

Kaç kez yazdım. Gazeteciyseniz gazetecilik yapın. Muhabirliğinizi yapın. Amigoluğu bırakın arkadaşlar.

Bu ilk değil aslında.

Aziz Yıldırım döneminde benzer durum Fenerbahçe’de de oluyordu. Öyle değil mi; Alaattin Metin, Aygün Özipek, Can İpekçi?

Beşiktaş’ta Fikret Orman ile başlayıp Ahmet Nur Çebi ile devam etti.

Yok diyebilir misiniz; Fatih Doğan, Sercan Dikme, Fırat Günayar?

Siz siz olun, iş ile aşkı karıştırmayın. Aşk dediysem, gönüldeki forma rengini kast ettim..

Mutlu hafta sonunuz olsun. Kış güneşi üstünüzden eksik olmasın.