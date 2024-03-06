Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı

Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Antalya’da dün akşam sağanak yağış ve denizden gelen 2 hortum, 4 ilçede büyük yıkıma neden oldu. Hortumlar, seraları, ağaçları, iş yerlerini ve araçları uçurdu. 6 kişi yaralandı, 300 dekar örtü altı alan, 20 araç ve 15 iş yeri hasar gördü. Hortumun korkunç görüntüleri cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 1

Meteorolojinin sarı ve turuncu kod uyarısı yaptığı Antalya'da, dün saat 16.00'dan itibaren sağanak etkisini gösterdi.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 2

Şiddetli yağmur nedeniyle kavşak ve ara sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla sokaklar ve altgeçitler suyla doldu.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 3

Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde çok sayıda araç su taşkını sebebiyle yolda kaldı. Suyla dolan alt geçitler trafiğe kapatıldı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 4

SUYLA DOLAN ALTGEÇİTTE TAHLİYE

Kentte, sağanağın ardından Kepez ilçesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Gıyaseddin Keyhüsrev Altgeçidi'nde, mazgalların tıkanması sebebiyle yağmur suları birikti.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 5

Geçen 13 Şubat'taki sel felaketinde bir kişinin hayatını kaybettiği altgeçit, polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 6

Akşam saatlerinde Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler tünelde biriken suları tahliye çalışması başlattı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 7

Mazgalları temizleyen ekipler, kepçe yardımıyla tünelde biriken suları tahliye etti. Ekiplerin mesaisi sabah saatlerine kadar sürdü.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 8

DENİZDEN GELEN HORTUMLAR

Saat 17.45 sıralarında kısa aralıklarla denizde çıkıp karaya ulaşan 2 ayrı hortum, Demre, Kumluca, Finike ve Manavgat ilçelerinde büyük hasara yol açtı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 9

Kumluca ilçe merkeziyle Göksu, Hacıveliler, Yenimahalle, Merkez ve Toptaş mahallelerinde etkili olan hortum, ağaçları yerinden söktü. Tarım alanları, seralar ve portakal bahçeleri zarar görürken, birçok iş yerinin camları patladı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 10

Levhaların devrildiği, apartman çatılarındaki güneş enerji sistemlerinin cadde ve sokaklara düştüğü hortum, Kumluca Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait binanın çatısını da yerinden kaldırdı. Kumluca Belediyesi kademesinde de hasara yol açan hortum sebebiyle 6 kişi yaralandı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 11

Çatıdaki güneş panelinin düşmesi sonucu park halindeki 07 ARL 182 plakalı otomobilde sıkışan Muhammed Ali Ceylan (16) Kumluca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 12

KAYMAKAMLIK: 6 VATANDAŞIMIZ YARALI

Kumluca Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Hortumda herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, 6 vatandaşımız yaralanmıştır.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 13

Kumluca Devlet Hastanesi ve Özel Medikum Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralı vatandaşlarımızın sağlık durumları iyidir. 5 vatandaşımızın tedavisi ayakta tamamlanmıştır. Park halinde bulunan aracın üzerine güneş enerjisi deposu düşmesi sonucu bir vatandaşımızın da sol bacağında kırık oluşmuştur" ifadeleri kullanıldı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 14

Açıklamada, ilk belirlemelere göre Ellinci Yıl, Göksu, Hacıveliler, Toptaş, Beşikçi, Karacaören, Beykonak ve Yeni Mahalle mahallelerinde 102 çiftçiye ait 300 dekar örtü altı alanın hasar gördüğü kaydedildi.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 15

20 araç, 15 iş yeri ve evde hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, zarar gören Kumluca Anaokulu'nda eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 16

HORTUM KAMERALARA YANSIDI

Hortumun Kumluca Merkez Mahallesi'nden geçtiği anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Seralardaki naylon örtüleri yırtan hortumun büyüklüğü görüntülere yansıdı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 17

Kumluca'da hortumun yarattığı etki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüsüne de yansıdı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 18

Hortumun şiddetiyle iş yeri önündeki tezgah ve malzemelerin çevreye savrulduğu anlar görüntüde yer aldı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 19

Hortum başladığı anda iş yerinden dışarı çıkan bir annenin, dükkanın önündeki eşyaları toplamaya yardım eden oğlunu güçlükle içeri çektiği görüldü.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 20

BİN DÖNÜM SERA ZARAR GÖRDÜ

Havanın normale dönmesinin ardından ilçede zarar gören alanlarla ilgili hasar tespiti de başladı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 21

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, zarar gören çiftçiyi ziyaret ederek son durumla ilgili bilgi aldı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 22

Üreticinin durumunun oldukça zor olduğunu anlatan Kökce, "Yaklaşık 1000 dönümlük bir alan zarar gördü. Üreticilerimizin bir kısmının sigortası vardı ama olmayanlar da var. Hortum 12 kilometre boyunca 70- 80 metrelik genişlikte zarar vererek geçti. Allah'a şükür can kaybımız yok" dedi.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 23

'FELAKET OLUNCA KARABORSACILAR ORTAYA ÇIKIYOR'

Sabah saatlerinde Kumluca Meyve Sebze Hali'ne gittiğini ve fiyatlarda bir artışın olmadığını gördüğünü belirten Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Her felaket olunca karaborsacılar ortaya çıkıyor. Bugün itibariyle bir kuruş artan ürünümüz yok. Artış da olmayacak. 'Antalya'da ürün kalmadı' diye fiyatları yükseltecekler. Tedbir alınması lazım" diye konuştu.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 24

Kökce, yıkılan seraların yeniden ayağa kaldırılmasının kısa sürede mümkün olamayacağını ve ancak yeni sezona yapılabileceğini söyledi. İlçede 45 bin dönüm tarım alanın olduğunu belirten Kökce, bir dönüm naylon seranın kurulum maliyetinin ise bugün itibariyle 500 bin lira olduğunu da sözlerine ekledi.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 25

Serasının bir kısmı zarar gören domates üreticisi Mustafa Alpaslan Demirtaş, "Hiç beklemiyorduk. Burası Kumluca artık normal oldu. Sürekli geliyor" dedi.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 26

İŞYERİNİN ÇATISI UÇTU

Manavgat ilçesinde saat 20:30 sıralarında kısa süreli hortum oluştu.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 27

Hortum nedeniyle Sorgun Bulvarı üzerinde bir mobilya mağazasının ahşap çatısı sokağa uçtu. Olay sırasında sokakta insan olmaması bir felaketi önledi.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 28

Yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yol trafiğe kapatılırken işyeri sahiplerinin de gelmesiyle ahşap çatı Manavgat Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldıktan sonra sokak trafiğe açıldı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 29

Hortum nedeniyle bulvar üzerindeki bazı işyerlerinin camları patladı. Bahçelievler Mahallesi'nde sokakta bulunan bir çöp konteynere park halinde bulunan otomobillere çarparak zarar verdi.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 30

Çöp konteynerinin sokakta araçlara çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 31
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 32
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 33
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 34
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 35
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 36
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 37
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 38
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 39
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 40
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 41
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 42
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 43
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 44
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 45
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 46
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 47
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 48
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 49
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 50
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 51
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 52
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 53
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 54
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 55
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 56
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 57
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 58
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 59
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 60
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 61
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 62
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 63
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 64
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 65
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Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı 66
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