Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı

Kökce, yıkılan seraların yeniden ayağa kaldırılmasının kısa sürede mümkün olamayacağını ve ancak yeni sezona yapılabileceğini söyledi. İlçede 45 bin dönüm tarım alanın olduğunu belirten Kökce, bir dönüm naylon seranın kurulum maliyetinin ise bugün itibariyle 500 bin lira olduğunu da sözlerine ekledi.