Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı
Seralar hayalet gibi uçtu! Pencereden bakan Antalyalılar gözlerine inanamadı
Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Antalya’da dün akşam sağanak yağış ve denizden gelen 2 hortum, 4 ilçede büyük yıkıma neden oldu. Hortumlar, seraları, ağaçları, iş yerlerini ve araçları uçurdu. 6 kişi yaralandı, 300 dekar örtü altı alan, 20 araç ve 15 iş yeri hasar gördü. Hortumun korkunç görüntüleri cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansıdı.