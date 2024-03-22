Seramiksan Dünya Su Günü’nde yüzde sıfır atık su politikası ile su tasarrufunun önemine dikkat çekiyor

22 Mart Dünya Su Günü’nün gelmesiyle birlikte su kıtlığı ve sürdürülebilirlik konusu, yeniden gündeme taşındı. Water.org'un derlediği verilere göre günümüzde 2,2 milyar insanın temiz suya erişiminin olmadığı, 703 milyar insanın da suya erişiminin bulunmadığı kaydediliyor. Mevcut iklim değişikliği senaryosu da 2030’a kadar dünya nüfusunun neredeyse yarısının su sıkıntısının yüksek olduğu bölgelerde yaşayacağına işaret ediyor. Üstelik, su kıtlığıyla birlikte buzullar eriyor, yağış düzenleri değişiyor, sel gibi doğal afetler meydana geliyor. Ancak buna rağmen yalnızca bireysel değil, endüstriyel su kullanımı da kontrol altına alınmıyor. Öyle ki endüstriyel su kullanımının dünya çapındaki su tüketiminin %22’sini oluşturduğu görülürken yerli şirketler, atık su yönetimiyle sürdürülebilirlik odağında önlemler alıyor.

Gelecek nesillere iyi gelecek miras bırakmak için %0 atık ürün, %0 atık su politikası uygulayan Seramiksan’ın Direktörü M. Süreyya Çağlar, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu: “Dünya nüfusunun hızla artmasıyla birlikte tüketimin çoğalması, endüstriyel üretimi tetiklerken su israfı gibi bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Bu durum da farklı sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin atık su yönetimini devreye almasını zorunlu kılıyor. Biz de tüm iş süreçlerimizdeki su kullanımını sürdürülebilirlik politikalarımız doğrultusunda en aza indiriyor, atık suyu geri dönüştürüyoruz.”

“Atık suyu, arıtma tesisimizde geri dönüştürüyoruz”

Süreyya Çağlar, “%0 atık ürün politikamızla, seramik atıklarımızı geri kazanım tesisimizde işleyerek hammadde olarak tekrar üretim sürecine dahil ediyoruz. %0 atık su politikamızla da üretim faaliyetleri sırasında oluşan atık suyu, arıtma tesisimizde geri dönüştürerek iş süreçlerimizi doğayla uyum içinde yürütüyoruz. Müşterilerimizin de su tasarrufu yapmaları için vitrifiye ürünlerimizi bu fonksiyonlara dayalı olarak üretiyoruz” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“2,5/4,5 litre suyla kusursuz temizlik sağlayan su tasarruflu klozetlerimizle, sürdürülebilir bir dünya için banyo çözümleri sunuyoruz. ‘Hijyen Herkesin Hakkı’ mottosuyla geliştirdiğimiz ve bakteri oluşumunu %99,9 oranında engelleyen Seramiksan Hygiene yüzey teknolojisinin kullanıldığı tüm ürünlerimizle su ve deterjan kullanımını düşürüyor, sağlıklı ve doğa dostu banyolar yaratıyoruz. Vortex Yıkama Sistemi ile de daha az suyla daha güçlü ve daha sessiz yıkama olanağı tanıyor, yüksek performanslı klozet temizliğiyle daha fazla hijyen vaat ediyoruz. Sık kullanımlarda su ayarını değiştirerek su tasarrufu sağlayan, 24 saat kullanılmadığında kendi kendine hijyen sifonu yapan Hill Akıllı Pisuvar da 0,8 litre su tüketimi ile tasarruf edilmesini sağlıyor.”