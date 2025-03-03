Seramiksan, ISH 2025’te çevre dostu ürünlerini profesyonellerle buluşturacak

Yapı ürünleri alanında dünyanın en büyük fuarı ISH Frankfurt, kapılarını 17-21 Mart 2025 tarihlerinde yeniden açıyor. 55 ülkeden 2 bini aşkın katılımcının modern banyo tasarımlarını, sürdürülebilir iklimlendirme ve havalandırma çözümlerini tanıtacağı fuarda, Türk şirketler de yerini almaya hazırlanıyor. Vitrifiye ve karo markası Seramiksan, "Sürdürülebilir bir gelecek için çözümler” temasıyla düzenlenecek ISH 2025’te, çevre dostu ürünlerini sektör profesyonelleriyle buluşturmak için gün sayıyor.

“ÇEVRE DOSTU VİTRİFİYE ÜRÜNLERİMİZİ SERGİLEYECEĞIZ”

Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar, ISH Frankfurt 2025’in küresel pazarlardaki iş birliklerini güçlendirmek ve vitrifiye alanındaki inovasyonları tanıtmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Çağlar, “Hem bireysel kullanıcıların hem de büyük ölçekli projelerin ihtiyaçlarına yönelik sürdürülebilir ve estetik vitrifiye çözümleri geliştiriyoruz. ISH 2025, yenilikçi teknolojilerimizi ve çevre dostu ürünlerimizi dünya genelindeki sektör profesyonelleriyle buluşturmak için stratejik bir adım olacak” dedi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BANYOLAR İÇİN YENİLİKÇİ ÇÖZÜMLER

Başta Almanya ve Fransa olmak üzere Avrupa, Ortadoğu ve Afrika pazarlarında büyüme stratejileri doğrultusunda katıldıkları ISH 2025’te, tasarım, sürdürülebilirlik ve fonksiyonelliği bir araya getirdikleri vitrifiye çözümlerini sergileyeceklerini belirten Süreyya Çağlar, ürünleri hakkında bilgiler paylaştı. Buna göre Seramiksan ’ın modern banyoların tasarım trendlerine yön veren, 7 farklı renk seçeneğine sahip Aura lavabo koleksiyonu, iç mimarların projelerini özgünleştiriyor. Güçlü ve verimli su akışıyla üstün temizlik deneyimi vaat eden yeni nesil yıkama teknolojisi Vortex ise hijyen ve su tasarrufunu bir araya getiriyor.

Konfor ve hijyeni buluşturan Hill Entegre Taharet Musluklu Asma Klozet de işlevselliği ve şıklığı banyolara taşıyor. Yalnızca 0,8 litre suyla çalışan sensörlü akıllı pisuvar ise hijyen sifonu ve yoğun kullanım anlarında fazla su tüketimini önleyen stadyum modu gibi özellikleriyle toplu kullanım alanlarında hijyen ve su tasarrufunu en üst seviyeye çıkarıyor. Böylece kullanıcıların hem çevresel etkilerini azaltıyor hem de geleceğin sürdürülebilir banyolarını yaratıyor.