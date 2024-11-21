Seramiksan, “Tasarımın Banyo Hali” yarışmasını kazanan projeyi üreterek UNICERA’da sergiledi

Seramik sektörü yeni yeteneklerle güçlenirken, Seramiksan genç tasarımcıların projelerini hayata geçirerek sektöre yeni bir soluk kazandırıyor. Vitrifiye ve karo markası Seramiksan, İtalyan dekorasyon stiline sahip banyo mobilya markası VOQ ile İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 20 Mayıs’ta gerçekleştirdikleri “Tasarımın Banyo Hali” adlı tasarım yarışmasında birinci olan Beyza Tuluk ve Aslı Cevdetoğlu’nun projelerini üreterek UNICERA Fuarı’nda ilk kez sergiledi. Geleneksel normları aşarak işlevselliği ve estetiği bir araya getiren GAIA isimli tasarımı ziyaretçilerin beğenisine sundu. Tasarımcılar Aslı Cevdetoğlu ve Bilge Beyza Tuluk da fuar süresince ziyaretçilere ürünü birebir anlatarak ayrıntılı bilgi verdi.

“YARIŞMAYA TÜM KATILANLARI TEBRİK EDİYORUZ"

Seramiksan Direktörü M. Süreyya Çağlar konuyla ilgili, “Öncelikle, tasarımcı adaylarının kariyer yolculuklarının önünü açmak için bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz yarışmamızın birincileri dahil olmak üzere, tüm katılımcıları tebrik ediyoruz. Yarışmamızda birinci olan endüstriyel tasarımcı Aslı Cevdetoğlu ve Bilge Beyza Tuluk’un projelerini hayata geçirmekten mutluluk duyuyoruz. Gerçeğe dönüştürdüğümüz bu tasarımı geçtiğimiz günlerde yer aldığımız UNICERA Fuarı’nda da ziyaretçilerimiz ile ilk kez buluşturduk. Estetik ve işlevselliği mükemmel bir uyumla bir araya getiren GAIA, banyolara yeni bir bakış açısı kazandıracak” açıklamasında bulunarak tasarım hakkında detayları da paylaştı.

GELENEKSEL NORMLARI AŞARAK, ESTETİK VE İŞLEVSELLİĞİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Seramiksan’ın bu yıl ilk kez “Optimize Depolama Çözümleriyle Yenilikçi Yaklaşımlar Yarışıyor” mottosuyla düzenlediği yarışmada birinci seçilen GAIA, kozmik düzenin zarafetinden ilham alıyor. Gezegenlerin güneş etrafında dönmesini simgeleyen merkezi bir dairesel aynanın etrafında simetrik olarak hizalanıyor. “Toprak yeşil” rengi, doğal dokularla birleşerek banyoda huzurlu ve dengeli bir atmosfer yaratıyor. Geleneksel normları aşarak, işlevselliği ve estetiği bir araya getirerek çağdaş banyo mobilyası tasarımı sunuyor. Koleksiyon, lavabolu depolama ünitesi, aynalı saklama ünitesi ve serbest banyo saklama ünitesi gibi temel parçalardan oluşuyor. Her bir depolama alanını artırıp, zemin kullanımını optimize etmek için kullanılıyor. Böylece, banyolarda mekansal düzenleme ve tasarım rafinasyonunu kozmosun düzeni ve güzelliğiyle buluşturan yenilikçi bir yorum sunuyor.