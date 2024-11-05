Seramiksan, Unicera’da sürdürülebilirlik sözüyle geleceği renklendiriyor

Seramik, banyo ve mutfak sektörlerinin global ve Türk oyuncuları 4-8 Kasım’da İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan UNICERA Fuarı’nda bir araya gelmek için gün sayıyor. Doğayı koruma konusundaki farkındalık yaratma amacıyla geçtiğimiz yıl “İyi Gelecek Sözü” ile önemli bir adım atan Seramiksan bu sene de yolculuğuna “Dünyanın Tüm Renklerini Koruma Sözü” ile devam ediyor. Çevre dostu üretim süreçleri, doğadan ilham alan estetik ve yenilikçi tasarımlarıyla sektörün öncülerinden olan marka, doğal kaynakların korunmasına olan bağlılığını bir adım öteye taşımaya hazırlanıyor. Fuarda, herkesi bu önemli misyonun bir parçası olmaya davet ediyor.

“UNICERA, ÇEVRE DOSTU KONSEPTİMİZ İÇİN ÖNEMLİ BİR PLATFORM OLACAK”

Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar; “Geçtiğimiz yıl “İyi Gelecek Sözü” ile doğaya ve geleceğe duyduğumuz sorumluluğu paylaştığımız bu yolculukta, verdiğimiz her bir söz hayat buldu. Çevresel farkındalık ve sürdürülebilirlik adına önemli adımlar attık. Şimdi, “Dünyanın Tüm Renklerini Koruma Sözü” ile doğanın renklerini, toprağın pek çok tonunu ve barındırdığı çeşitliliği koruma görevini daha da güçlendiriyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda doğadan ilham alarak tasarladığımız yenilikçi ürünlerimizi ziyaretçilerimize sunarken; çevre dostu üretim sürecimizi ve doğanın güzelliklerini koruma konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Unicera, bu anlamlı konseptle hem doğayı koruma bilincini hem de sektördeki yeniliklerimizi paylaşmak adına önemli bir platform olacak” dedi.

ÇEVRESEL FARKINDALIK VE YENİLİKÇİ TASARIM ANLAYIŞINI BİRLEŞTİRİYOR

Fuar için belirledikleri konseptin sürdürülebilirlik kapsamında gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma sorumluluğundan doğduğunu söyleyen Seramiksan Direktörü Süreyya Çağlar, “Doğadan ilham aldığımız en yenilikçi koleksiyonlarımızı, ziyaretçilerimiz ve sektör profesyonelleri ile buluşturacağımız için heyecanlıyız. Doğanın renklerinden ilham alarak tasarladığımız ve ilk kez UNICERA’da sergileyeceğimiz Color Line koleksiyonumuz mekanlara modern ve üç boyutlu bir estetik kazandıracak. Renkli lambri görünümüyle yaşam alanlarına derinlik ve dinamizm katacak olan bu koleksiyon, sektörümüze getirdiğimiz yeniliklerin en güncel örneği olarak öne çıkıyor” diyerek sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Dayanıklılık ve hijyen gerektiren alanlar için geliştirdiğimiz Antiasit teknik porselen ürünümüzü yeni renk seçenekleriyle ilk kez bu fuarda sergileyeceğiz. Asitlere ve her türlü aşındırıcılara karşı üstün dayanıklılığa sahip, bakteri üremesini engelleyen yapısı ile endüstriyel alanların (mezbaha, mandıra, yemek fabrikaları ve her türlü gıda üretim alanları) olmazsa olmazı ,sektörde fark yaratan Antiasit ürünümüze renk alternatiflerini ekleyerek seçeneklerini zenginleştirdik. Seramiksan olarak hem fonksiyonel çözümler sunmaya hem de doğanın renklerinden ilham alarak tasarımlarımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonumuz doğrultusunda geliştirdiğimiz ürünlerimizle tüm ziyaretçilerimizi fuar ana girişi G:01’daki standımıza bekliyoruz.’’