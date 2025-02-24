Seramonide bir ilk yaşandı. İki takım futbolcuları selamlaşmadı

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Seramonide bir ilk yaşandı. İki takım futbolcuları selamlaşmadı

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde dikkat çeken bir olay yaşandı. İki takım oyuncuları seremonide selamlaşmadı.

Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray ve Fenerbahçe, RAMS Park’ta karşı karşıya geliyor. Maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Lider Galatasaray, 63 puanla zirvedeki yerini korurken, 57 puanla ikinci sırada Fenerbahçe yer alıyor.

Türkiye'nin merakla beklediği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takım oyuncularından çarpıcı bir davranış geldi.

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EL SIKIŞMADILAR

İstiklal Marşı'nın ardından iki takım oyuncularının birbirleriyle el sıkışmadan sahaya dağıldığı ve maç öncesinde birbirlerine başarılar dilemedikleri görüldü.

Bu görüntüler sosyal medyada büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

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