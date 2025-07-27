Serap Belovacıklı'dan sert çıkış! Millet sizi niye seçti?



Bursa'da Gürsu ve Kestel ilçeleri arasında başlayan orman yangını Osmangazi ilçesine bağlı Avdancık köyünü de etkisi altına aldı. Dün gece saatlerinde yerleşim yerlerine doğru ilerleyen yangına vatandaşlar kendi imkanlarıyla da müdahale etmek için seferber oldu. Gülinay Selçuk ve Gazeteci Serap Belovacıklı duruma tepki gösterdi.

"GÖRÜNTÜLENEMEYEN UÇAKLAR 'MADEM VARLAR NEREDELER GÖRÜNMEZ Mİ OLDULAR'

Yaşanan yangına hava müdahalesinin yetersiz kalması vatandaşların tepkisine neden olurken, Sözcü sunucusu Gülinay Selçuk, canlı yayında yangın felaketine yönelik şu ifadeleri kullandı; "Görüntülenemeyen uçaklar 'madem varlar neredeler görünmez mi oldular' dedirtti. Acaba Bursa'daki yangını yanlış anlayan uçaklar neredeler? O sarp yamaçlara itfaiye erleri mi tırmanacak? 2 dakika içerisinde minicik bir kıvılcımın dağı sardığını gördük. O sürate 1- 2 insanın gücü yeter mi? Su boruları bu kadar kısa sürece o yamaçlara taşınabilir mi? Hava müdahalesine ihtiyaç varken uçaklar nerede? soruları hala yanıtlanmadı"

''HER ŞEYİ BİZDEN YA DA ALLAH'TAN BEKLEYECEKSENİZ, MİLLET SİZİ NİYE SEÇTİ?"

Gazeteci Serap Belovacıklı ise yangın felaketine yönelik olarak, "Deprem olur, vatandaş koşar. Yangın olur, vatandaş koşar. Darbe olur, vatandaş koşar. Her şeyi bizden ya da Allah'tan bekleyecekseniz, millet sizi niye seçti?" çıkışında bulundu.