Serap adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Serap isminin anlamını araştırıyor. Peki, Serap ne demek? Serap isminin anlamı nedir?
SERAP NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Serap ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Çöl, çorak arâzi vb. yerlerde atmosferdeki ışık kırılması ve sıcaklık sebebiyle ortaya çıkan su görüntüsü.
- Peşinden koşulan, fakat gerçekleşmesi mümkün olmayan şey, hayal, hülyâ.
SERAP İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Serap ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nebe Suresi 20. ayet) geçmektedir ve Serap ismini koymak caizdir.