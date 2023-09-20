Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, Takipçileri ikiye bölündü

Güzel oyuncu Seray Kaya, uzun ve kıvırcık olarak kullandığını saçlarını kısacık kestirdi. Kaya'nın kısa saçlı imajı takipçilerini ikiye böldü.

Seray Kaya saçlarını kısacık kestirdi, Takipçileri ikiye bölündü

Kadın dizisindeki rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve son olarak Berk Oktay'la Bir Küçük Gün Işığı dizisinde başrolü paylaşan Seray Kaya, imaj değiştirdi. Güzel oyuncu uzun süredir uzun ve kıvırcık kullandığı saçlarını kısacık kestirdi.

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TAKİPÇİLERİ İKİYE BÖLÜNDÜ

1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yeni imajıyla verdiği pozları yayınlayan oyuncu, hayranlarını ikiye böldü.

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Kaya'nın bazı takipçilerini imajını beğenerek "Bu saç aşırı güzel olmuş" derken bazıları da kısa saçı oyuncuya yakıştıramayarak "Güzelim saçlarını niye kestirdin" yorumunu yaptı.

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İşte gelen yorumlardan bazıları...

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