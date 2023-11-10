Seray Sever kasım ayında deniz keyfi yaptı. O detay dikkat çekti

Kendisinden 10 yaş küçük Eray Sünbül ile mutlu bir evlilik sürdüren Seray Sever (50), 19 Nisan 2022 tarihinde ikiz kızları Sofia ve Alya'yı kucağına alarak ilk kez anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı.

Sever, bikinili paylaşımına "Kasımda deniz keyfi" notunu ekledi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. 18 ay önce doğum yapan Sever'in formda hali sosyal medyada çok konuşuldu.

