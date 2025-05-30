Serbest bırakılmıştı şimdi cezaevinde! Tüfekle öldürmüştü

Düzenleme: Kaynak: DHA
Serbest bırakılmıştı şimdi cezaevinde! Tüfekle öldürmüştü

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde kediyi pompalı tüfekle öldüren şüpheli hakkında yeni karar. Serbest bırakılan zanlı savcının itirazı üzerine tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki gün saat 18.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Mercan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yaşayan bir kedi, Nedim Tan'ın evinin önüne geldi. Tan, kediyi pompalı tüfekle ateş ederek öldürdü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, uzun zamandır mahalleli ve çevredeki esnafın beslediği belirtilen kediyi öldüren Nedim Tan'ı "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan gözaltına aldı. Tan, polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da tepki çeken Tan, serbest kalmasının ardından savcılığın itirazı üzerine bugün tekrar gözaltına alındı. Polisteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen Tan, bu kez "Sahipli veya sahipsiz hayvanı öldürme işkence ve kötü muamele" suçundan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Serbest bırakılmıştı şimdi cezaevinde! Tüfekle öldürmüştü

Serbest bırakılmıştı şimdi cezaevinde! Tüfekle öldürmüştü

Serbest bırakılmıştı şimdi cezaevinde! Tüfekle öldürmüştü

Serbest bırakılmıştı şimdi cezaevinde! Tüfekle öldürmüştü

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