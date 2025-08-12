Serbest Cumhuriyet Fırkası 95 yaşında: Türkiye'de demokrasiye giden yolun ilk adımı

Türkiye'nin siyasi sahnesi, 1929'daki küresel ekonomik krizin gölgesinde yeni bir döneme girmeye hazırlanıyordu. Tek parti yönetiminin getirdiği aksaklıklar ve muhalefet eksikliği, Mustafa Kemal Atatürk'ü yeni bir arayışa itti. Arayışın sonucunda, 12 Ağustos 1930'da, bir zamanların en yakın dostlarından Fethi Okyar'a kurdurulan Serbest Cumhuriyet Fırkası (SCF), Türkiye'nin ilk muhalefet partisi olarak siyaset sahnesine adımını attı.

YENİ BİR SİYASİ MİSYON

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın doğuşu, aslında bir dostluğun ve bir liderlik vizyonunun da hikayesi. Atatürk, o zamanlar Paris Büyükelçisi olarak görev yapan Fethi Okyar'a gönderdiği bir mektupla, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik buhrandan çıkış için tek partili sistemin yetersiz kaldığını ve bir muhalefet mekanizmasına ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi. Atatürk'ün samimi daveti üzerine, Okyar, elçilik görevini bırakarak Türkiye'ye döndü, partinin kuruluş çalışmalarına başladı.

Partinin kurucuları arasında Okyar'ın yanı sıra, Nuri Conker, Ahmet Ağaoğlu, İbrahim Tali Öngören gibi dönemin önemli isimleri de yer alıyordu. Hatta bu siyasi oluşuma en büyük desteği verenlerden biri de Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Atadan oldu. Makbule Hanım'ın partiye katılımı, partinin Atatürk'ün bilgisi ve onayı dahilinde kurulduğunun en somut göstergelerindendi.

LİBERAL RÜZGARLARLA ARTAN HEYECAN

Serbest Cumhuriyet Fırkası, kuruluşuyla birlikte Türkiye'de liberal bir rüzgar estirmeye başladı. Parti tüzüğünde ekonomik liberalizm, serbest piyasa ekonomisi, siyasi hakların genişletilmesi ve kadınların siyasal hayata katılımı gibi dönemi için oldukça yenilikçi maddeler yer alıyordu. Özellikle Cumhuriyet Halk Fırkası'nın (CHF) devletçi ekonomi politikalarına karşı serbest piyasa savunusu, halk nezdinde büyük bir karşılık buldu.

Partinin, kurulduktan sonra düzenlenen Anadolu gezileri ve mitingler, adeta bir halk seline uğrdaı. İnsanlar, tek parti yönetiminin getirdiği sessizliği bozmanın ve seslerini duyurmanın heyecanıyla bu yeni partiye akın ediyordu. Coşkunun doruk noktası ise Fethi Okyar'ın İzmir'de düzenlediği meşhur mitingdi. Efsaneye göre, bu mitinge katılan binlerce İzmirli, Okyar'ı görmek ve dinlemek için Alsancak Meydanı'nı doldurmuştu. Halkın bu ilgisi, sadece bir siyasi partiye değil, aynı zamanda daha özgür bir gelecek vaadine olan inancın da bir göstergesiydi. Okyar, bu mitingden sonra Ankara'ya döndüğünde, Atatürk'e halkın bu coşkusunu anlatırken şunları söyleyecekti:

Paşam, halk ne kadar da çok değişmiş. Artık herkes sözünü açıkça söylüyor.

Ancak bu heyecan ve coşku, kısa sürede bir kargaşaya dönüştü. Partinin hızla artan popülaritesi, eski rejim yanlıları ve rejim karşıtlarının da partiye sızmasına neden oldu. Sözü edilen unsurlar, partinin kuruluş amacını saptırarak, Cumhuriyet karşıtı söylemlerle partiyi kendi çıkarları için kullanmaya başladılar.

BİR VEDANIN HAZİN ÖYKÜSÜ

Partinin kontrolü dışına çıkan durum, Fethi Okyar'ı büyük bir ikilemde bıraktı. Bir yanda halkın kendisine duyduğu güven, diğer yanda partinin kuruluş misyonundan uzaklaşarak Cumhuriyet rejimine tehdit oluşturma potansiyeli vardı. Okyar, partinin kuruluş misyonundan sapmasını ve ülkeyi bir kargaşaya sürükleme riskini göze alamadı.

Okyar bu kaygılar sonucunda 17 Kasım 1930'da Serbest Cumhuriyet Fırkası, kurucuları tarafından feshedilme kararı aldı. Bu karar, Türkiye'nin ilk çok partili hayata geçiş denemesinin hüzünlü sonu oldu. Fethi Okyar, partinin feshedilmesinden sonra tekrar Paris'e, elçilik görevine döndü.

Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kısa ama etkili macerası, Türk siyasi tarihi için önemli bir ders niteliği taşıyordu. Bu deneyim, Türkiye'nin çok partili hayata henüz tam anlamıyla hazır olmadığını gösterdi ancak aynı zamanda halkın muhalefete duyduğu özlemi de gözler önüne serdi. Bu tecrübe, 1946'da Demokrat Parti'nin kurulmasıyla başlayacak olan ikinci çok partili hayat denemesi için de bir yol haritası oluşturdu. Bir anlamda, Serbest Cumhuriyet Fırkası, Türkiye'nin demokrasiye giden uzun yolculuğunda atılan ilk cesur ama bir o kadar da zorlu adımı simgeliyordu.