Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
Serbest muhasebecilikte 2025 yılı asgari ücret tarifesi belli oldu

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

Serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik işlemleri için bu yıl uygulanacak asgari ücret tarifesi belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan tarife, 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere Resmi Gazete'de yayımlandı.

2025 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, defter tutma bedeli 411 lira ile 9 bin 351 lira arasında değişecek.

Kuruluş işlemlerine yönelik çalışmalar için 11 bin 632 liraya, değişiklikler için 12 bin 498 liraya kadar ödeme yapılabilecek.

Son Haberler
ENAG Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı (3 Ocak 2025)
ENAG Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı (3 Ocak 2025)
Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı
Ehliyetsiz TIR sürücüsü park halindeki kamyona çarptı
Edirne'yi sis dünden bu yana esir aldı
Edirne'yi sis dünden bu yana esir aldı
Serbest piyasada döviz güne nasıl başladı? (03.01.2025)
Serbest piyasada döviz güne nasıl başladı? (03.01.2025)
Süper Lig’de büyük yarış kaldığı yerden devam ediyor. İşte haftanın programı
Süper Lig’de büyük yarış kaldığı yerden devam ediyor. İşte haftanın programı