Şerbetçi otu romatizmaya iyi geliyor

Romatizmaya iyi gelen şerbetçi otunun faydaları dikkat çekti. Şerbetçi otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Şerbetçi otu romatizmaya iyi geliyor

Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Romatizmaya iyi gelen şerbetçi otunun faydaları dikkat çekti. Şerbetçi otuyla ilgili detaylar haberimizde…

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma çocuklar dahil olmak üzere her yaş grubundan kişide görülebilen, kas, iskelet ve bağlardan oluşan hareket sisteminde oluşan ağrı ve hareket kısıtlılığı ile birlikte seyreden kronik bir hastalıktır. Bazı durumlarda iç organları da etkileyen bu hastalık bilinenin aksine hava olaylarının neden olduğu bir rahatsızlık değildir. İltihaplı romatizma ve iltihapsız romatizma olarak kabaca ikiye ayrılsa da, romatizmanın pek çok farklı alt türü bulunur.

ŞERBETÇİ OTU NASIL KULLANILIR?

Kurutulmuş şerbetçi otundan çay nasıl yapılır derseniz, 1 su bardağı kaynar suya yaklaşık 1 tatlı kaşığı (silme) kadar kuru şerbetçi otu atıp 5 dakika demlemeniz yeterli. Keskin kokusu nedeniyle su ılıdıktan sonra dilerseniz içine bal da ekleyebiliyorsunuz. Hormonlar üzerinde ciddi etkileri bulunduğundan günde 1 bardaktan fazlasını içmemeniz ve düzenli olarak 1 ay kadar kullandıktan sonra mutlaka kullanmaya ara vermeniz gerekiyor.

Göğüs büyütme etkisinden faydalanmak isteyenlerse onu daha çok harici olarak kullanıyor. Yani, tıpkı çayını demler gibi şerbetçi otunu kaynar suyun içinde dinlendiriyor ve ardından mutfak robotundan geçirip aynı miktarda bir yağsız kremle karıştırıyor ve göğüs bölgesine uyguluyor. 4-5 saat bu şekilde beklettikten sonra yıkıyor. Ancak bu yöntem, henüz bilimsel olarak kanıtlanmış değil, bizden söylemesi.

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