Serdal Adalı 2 oyuncu hariç herkesin biletini kesti

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Beşiktaş'ta gidecek ve kalacaklar Serdal Adalı, Solskjaer ve Eduard Graf'ın gelecek hafta yapacağı toplantı sonrası netlik kazanacak.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Serdal Adalı'nın özellikle yabancı futbolcular konusunda tavrının net olduğu ve iki oyuncu hariç tüm isimlere gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın sadece Rafa Silva ve Gedson Fernandes'i gelecek sezon planları arasında tuttuğu aktarıldı.

Özellikle Ciro Immobile, Jaoao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ın biletini kestiği ilk isimler olarak göze çarptı.