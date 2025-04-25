Serdal Adalı 2 oyuncu hariç herkesin biletini kesti

Kaynak: Sabah
Serdal Adalı 2 oyuncu hariç herkesin biletini kesti

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Beşiktaş’ta büyük bir transfer operasyonunun yapılması bekleniyor. Başkan Serdal Adalı’nın 2 oyuncu haricinde herkesin biletini kestiği öğrenildi. Kesin listenin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtiliyor.

Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Beşiktaş'ta gidecek ve kalacaklar Serdal Adalı, Solskjaer ve Eduard Graf'ın gelecek hafta yapacağı toplantı sonrası netlik kazanacak.

Öte yandan Sabah'ın haberine göre Serdal Adalı'nın özellikle yabancı futbolcular konusunda tavrının net olduğu ve iki oyuncu hariç tüm isimlere gelecek tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.

Haberde Beşiktaş'ın sadece Rafa Silva ve Gedson Fernandes'i gelecek sezon planları arasında tuttuğu aktarıldı.

Özellikle Ciro Immobile, Jaoao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş'ın biletini kestiği ilk isimler olarak göze çarptı.

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