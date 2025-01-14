Serdal Adalı 2 oyuncu hariç herkesin üstünü çizdi

Beşiktaş’ta yeni teknik direktörün kim olacağı ve gelecek transfer merak konusu olmaya devam ederken, takımdan ayrılacak oyuncular da kritik öneme sahip. Al Musrati ve Muçi’den bonservis geliri bekleyen siyah beyazlılar Onana ve Chamberlain ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.

Siyah beyazlılarda son olarak sezon başı takıma katılan Paulista’ya Brezilya’dan talip çıkması ve Immobile’nin İtalya’ya dönmek istemesi ile birlikte Başkan Serdal Adalı flaş bir karar aldı. Adalı, Gedson Fernandes ve Rafa Silva dışında tüm oyunculara gelecek teklifleri değerlendireceklerini belirtti.

Adalı’nın bu kararı yönetim ve teknik ekiple yaptığı görüşmeler sonucu aldığı öğrenildi.