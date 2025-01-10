Serdal Adalı, Al Musrati transferini iptal etti. Suudi Arabistan’dan teklif gelmişti

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Al Musrati’nin Suudi Arabistan’a transferi gündeme gelmişti. Eski Başkan Hüseyin Yücel seçim öncesi yaptığı açıklamada transfer konusunda el sıkıştıklarını duyurmuştu. Libyalı orta saha oyuncusu için Al Fateh’in yaptığı ligde kalma koşuluyla satın alma opsiyonlu kiralama teklifi Yücel yönetimi tarafından kabul edilmişti. Yapılan teklife göre Suudi Arabistan ekibi, 1 milyon euro kiralama bedeli ve 7 milyon euro bonservis ödeyecekti.

Milliyet’te yer alan habere göre, eski yönetimin kabul ettiği teklif, Serdal Adalı tarafından rafa kalktı. Başkan Serdal Adalı, takımın teknik sorumlusu Serdar Topraktepe ile yaptığı görüşme sonrası Al Musrati’nin transferinden vazgeçti. Topraktepe’nin Adalı’ya Libyalı oyuncunun büyük bir olasılıkla kiraya verildiği takımdan döneceğini kaydettiği öğrenildi. Toraktepe’nin "Al Musrati gibi deneyimli bir oyuncuyu 1 milyon euro'ya kiralamak bana mantıklı gelmiyor. Üstelik orta sahada çok fazla seçeneğimiz de yok" dediği gelen haberler arasında yer alıyor.

SUUDİ ARABİSTAN’DAN BAŞKA TEKLİFLER DE VAR

Al Musrati'ye Suudi Arabistan'dan farklı teklifler olduğu da bildirildi. Tecrübeli oyuncunun önümüzdeki günlerde cazip bir bonservis karşılığında elden çıkarılabileceği aktarıldı. Beşiktaş, Braga'dan 12 milyon euro'ya kadrosuna kattığı Libyalı oyuncuyu satarsa ara transferde 6 numara takviyesi yapacak. Al Musrati kadroda kalırsa büyük olasılıkla yeni bir 6 numara gelmeyecek.